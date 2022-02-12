كيك الكريمة الهش الذيذ.. اكتشفي الخطوات

تتخوف بعض السيدات من تحضير الكيك بالمنزل، فالاغلب لا يستطعن إتقان عملها وبالأخص الكيك الهشة، لذلك يقدم الشيف ابو جوليا ابسط طريقة لعمل كيك الكريمة الهش الذيذ التى تمكن اغلب السيدات من طريقة اعددها وتزيل المخاوف من تحضيرها.



المقادير :



4 بيضات

1.5 كوب سكر

1 كوب ماء لقياس الزيت

عبوة واحدة من الكريم (200 مل)

1 فانيلا

1 بيكنج بودر

2 ملاعق بودرة كاكاو

3 أكواب طحين



طريقة التحضير :



نخفق البيض والسكر جيداً ونضيف الزيت والقشدة والفانيليا ونخفقها على التوالي وأخيراً نضيف الدقيق والبيكنج باودر ونخلط ونأخذ 7-8 ملاعق كبيرة من خليط الكيك في وعاء منفصل ونخلط الكاكاو. نسكب نصفها الخليط ، ثم نسكب الباقي من العادي فوق خايط الكاكاو المتبقي ونطبخه على درجة حرارة 170.

فوائد الكاكو

يساعد الكاكاو في تقليل آثار الشيخوخة مما يساعدك على البقاء أكثر شبابًا وحيوية لفترة أطول و تقليل الالتهاب واستعادة توازن الجسم، لذا نعرض لكم أهم فوائد الكاكاو الصحية والغذائية وذلك وفقا لموقع “happyway”.



يعمل كمضاد للاكتئاب

يمكنك محاولة دمج الكاكاو العضوي في نظامك الغذائي للمساعدة في إطلاق هرمونات سعيدة ورفع مزاجك ويحتوي الكاكاو على فينيل إيثيل ويعمل كمضاد طبيعي لاكتئاب الدماغ.

تحسين قوة الدماغ وصحته

تساعد مركبات الفلافانول الموجودة في الكاكاو على إنتاج أكسيد النيتريك ، مما يساعد في استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم إلى الدماغ كما أنها تساعد في تصنيع الخلايا العصبية في الدماغ.

يساعد الكاكاو في ضبط الوزن

لن تساعد شوكولاتة الحليب العادية في إنقاص الوزن لأنها مليئة بالإضافات والسكر والمكونات المصنعة والدهون السيئة، ومع ذلك إذا كنت تستهلك 80٪ + شوكولاتة عضوية ، فسوف تسعد بمعرفة أنها قد تساعد في إنقاص الوزن.

يحتوي الكاكاو على مغنيسيوم

ضروري للعديد من ردود الفعل الطبيعية لجسمك ويمكن أن يتسبب نقص المغنيسيوم في ارتفاع الكوليسترول وعدم انتظام ضربات القلب وتشنجات العضلات وضعف العضلات والإرهاق.

من المعروف أن المغنيسيوم يساعد في تقليل آلام العضلات بعد التمرين، وذلك لأن المغنيسيوم قد يساعد في إدارة الإشارات العصبية العضلية وتقلصات العضلات إلى جانب المساعدة في إرخاء عضلات.

قد يساعد المغنيسيوم الموجود في الكاكاو أيضًا في تخفيف وعلاج الصداع النصفي السيئ الذي يصيبنا من وقت لآخر وتظهر نوبات الصداع النصفي دائمًا عندما تكون أقل ملاءمة ، ولكن قد يكون هذا كله بسبب نقص المغنيسيوم.

امتصاص الكالسيوم وصحة العظام

يساعد في امتصاص الكالسيوم بسبب احتواءه على مغنيسوم وبالتالي يساهم في صحة العظام ويقلل من فرص الإصابة بهشاشة العظام وأمراض القلب والأوعية الدموية وحصى الكلى، إذا كنت تتناول مكملات الكالسيوم ، فإن إضافة المغنيسيوم في نظامك الغذائي ستساعد على استقلاب الكالسيوم بشكل صحيح.

متلازمة الحيض

بالنسبة للسيدات اللائي يعانين من أعراض الدورة الشهرية ، قد يكون الكاكاو العضوي هو الحل لمساعدتك على العودة إلى الحياة المعيشية، ويساعد في تقليل الأرق وزيادة الوزن وتورم الساق والانتفاخ وألم الثدي وألم الدورة الشهرية.

عند تناول المغنيسيوم طوال الشهر مع اتباع نظام غذائي صحي ، يُقال إنه يساعد على استرخاء الرحم وتقليل البروستاجلاندين الذي يسبب الالتهاب والألم.