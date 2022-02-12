أكلات لبنانية.. طريقة عمل كيكة الرمل

تعتبر طريقة عمل كيكة الرمل من الحلويات السهلة والبسيطة والتي يشتهر بها المطبخ اللبناني والعربي، ويمكن تحضيرها وتقديمها في الحفلات وأعياد الميلاد ومع الشاي أو القهوة أو العصائر الفريش، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..



وقدم الشيف عماد عراوي، طريقة عمل كيكة الرمل وهي أحد الأكلات اللبنانية، وهي وصفة لا تستغرق طريقة تحضيرها سوى 30 دقيقة على الأكثر، وتكفي لأكثر من 8 أفراد، ويمكن ان نقوم بتقديمها على الإفطار او بين الوجبات مع كوب من الشاي أو الحليب.



طريقة عمل كيكة الرمل

طريقة عمل كيكة الرمل



مقادير طريقة عمل كيكة الرمل :

4 بيض

1 معلقة صغيرة برش ليمون حامض

1 ملعقة صغيرة فانيليا

5 ملعقة كبيرة زبدة

1 كوب سكر

1 كوب حليب

2 ملعقة صغيرة مسحوق الخبز

2 كوب طحين

1 كوب حليب مكثف

5 ملعقة كبيرة سميد



طريقة عمل كيكة الرمل :

- نحضر وعاء وأضيفي الزبدة والسكر ، ونحركهم جيدا .

- نوم بوضع البيض، وخفقه جيدا، ونديب حليب البودرة، قم يضاف على المكونات ، ونحركهم.

- يضاف الطحين، ويقلب جيدا حتى يتماسك العجين .

- نقوم بتحضير صينية، و نضع العجين بها بعد دهنها بالزبدة و رشة طحين .

- ندخل في الفرن في درجة حرارة 180 درجة لمدة 35 دقيقة .

- نقوم بإخراج الصينية من الفرن ، ونقوم بصب كيكة الرمل بالحليب المكثف ثم نرش عليه السميد و ، ونقوم بتزينه به.