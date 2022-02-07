طريقة تحضير كيك البرتقال بخطوات سهلة

كيك البرتقال من الأكلات المفضلة للكثير من الأشخاص، وخاصة الأطفال فالبرتقال يضيف للكيك مذاق خاص ومميز.

وإليك طريقة تحضير كيك البرتقال بالخطوات

مقادير كيك البرتقال

5 بيض

نصف كوب زبدة

2 ونصف كوب دقيق

1 وربع كوب سكر

برتقال مبشور

بيكنج بودر

طريقة التحضير كيك البرتقال

1- ضعي السكر مع البيض فى العجان واخلطيهم جيدا

2- ضيفى البيكينج بودر والدقيق والفانيليا، ثم ضعي بشر البرتقال وأضيفى الزيت للخليط

3- إدهنى العجينة بالزبدة ورشيها بالدقيق وصبى الخليط فى الصينية، وتوضع فى الفرن على درجة حرارة 180 إلى أن تنضج

4- بعد أن تبرد الكيكة زينيها بشرائح البرتقال وسيرب البرتقال والسكر ولون الطعام البرتقالى



