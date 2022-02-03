بأسهل الخطوات .. طريقة عمل كيك الموكا

كيك الموكا من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل أو لضيوفك فهي تتمتع بمذاق لايقاوم.

قدمت الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر طريقة عمل كيك الموكا في المنزل خطوه بخطوة.

مقادير كيك الموكا



240 جرام زبدة مذابة

300 جرام شوكولاتة داكنة مذابة

4 صفار بيض

4 بيض

2 كوب سكر بودرة

90 جرام دقيق

1 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان

ملح

- للفروستنج

100 جرام جبنة كريمي

200 جرام زبدة

نصف ملعقة صغيرة ملح

500 جرام سكر بودرة

نصف ملعقة صغيرة فانيليا



طريقة تحضير كيك الموكا



- يخلط السكر مع البيض وصفار البيض في العجان

- تخلط الشوكولاتة المذابة مع الزبدة المذابة والقهوة سريعة الذوبان

- يضاف خليط الشوكولاتة والدقيق والملح لخليط السكر والبيض مع التقليب برفق

- يصب الخليط في قالب مدور ويوضع في الفرن على درجة حرارة 160 حوالي 30 إلى 40 دقيقة حتى النضج المطلوب

- تترك لتبرد

للفروستينج

- يخلط السكر البودرة والجبنة الكريمي والفانيليا والملح والزبدة

- يوضع الخليط في كيس حلواني

- تزين الكيك بوردات الفروستينج وتقدم