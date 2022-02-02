جديدة ومختلفة.. طريقة تحضير كيك الشوكولاتة بزبدة الفول السوداني

كيك الشوكولاتة من الوصفات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، ويمكن تقديم كيك الشوكولاتة بالكثير من الوصفات المميزة والشهيه.

وإليك طريقة جديدة ومختلفة لتقديم كيك الشوكولاتة بزبدة الفول السوداني

مقادير كيك الشوكولاتة بزبدة الفول السوداني

كيك الشوكولاته:

300 جرام دقيق

120 جرام كاكاو بودره

2 ونصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا

واحد ونصف ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

250 جرام سكر

150 جرام سكر بنى

120 جرام زبده

500 ملى لبن رايب

2 بيض

واحد ونصف ملعقة صغيرة فانيليا

200 جرام شوكولاته داكنة مذابه

1 كوب زبده فول سودانى

فروستنج الشوكولاته وزبده الفول السودانى:

1كوب زبده فول سودانى

120 جرام زبده

4 كوب سكر بودره

نصف كوب كريمه

300 جرام شوكولاته داكنة مذابه

1 ملعقة كبيرة فانيليا

طريقة تحضير كيك الشوكولاتة بزبدة الفول السوداني

1- قومي بخلط جميع المكونات الجافة معا، الدقيق، والملح، والبيكنج بودر، والبيكنج صودا، والسكر وجميع المكونات الجافة الأخرى.

2- أخلطي جميع المكونات السائلة معا في الخلاط، ثم ضعيها في وعاء.

3- ضيفي الخليط الأول على الهليط السائل، واخلطيهم بشكل جيد حتى يتجانسوا.

4- قومي بخلط جميع المكونات معا لعمل فروستنج الشوكولاته وزبده الفول السودانى.

5- ضعي الكيك في الفرن وقدميها بالهنا.