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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات إيرانية.. طريقة عمل بان كيك اللوتس

طريقة عمل بان كيك
طريقة عمل بان كيك اللوتس

تعتبر طريقة عمل بان كيك اللوتس من المعجنات التي يشتهر بها المطبخ الإيراني، وهي من المعجنات الشهيرة للغاية والتي تقدم خاصة على الإفطار، حيث يصنع طازجًا يومًا بيوم، كذلك يحشى بحشوات مختلفة حسب الذوق وفي بعضها يكون حادقًا وبعضها حلوًا.
 

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وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل بان كيك اللوتس وهي أحد الأكلات الإيرانية، وهي أحد الحلوى الشهيرة والشهية، والتي لا يستغرق وقت تحضيرها سوى 10 دقائق، وتكفي لحوالي 4 أفراد، وهي مناسبة لوجبة الفطور لانها خفيفة وهشة .

 

طريقة عمل بان كيك اللوتس

 

طريقة عمل بان كيك اللوتس

 

مقادير طريقة عمل بان كيك اللوتس :
1 بيض
1 كيس فانيليا
1 موز
1 كوب دقيق
1 كوب لبن
2 ملعقة كبيرة سكر
لوتس حسب الرغبة


طريقة عمل بان كيك اللوتس :
- في وعاء يوضع البيض والفانيليا والسكر والموز ونقوم بخفقه .
- يوضع باقي المكونات ، ونقوم بخفقه حتى نحصل على مزيج متجانس.
- في مقلاة غير قابلة للالتصاق نضع كمية من العجينة.
- نترك لمدة دقيقتين حتى ينضج، ثم نقوم بفلبها على الناحية الأخرى.
- نكرر الأمر مع باقي الكمية، ثم نضع اللوتس على وجه البان كيك.

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