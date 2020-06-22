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مرأة

أحلى من المحلات .. طريقة عمل مولتن كيك فى المنزل

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:19 ص
مولتن كيك
مولتن كيك
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هاجر هانئ
مولتن كيك من الحلويات اللذيذة و الشهية التى يعشق تناولها الصغار و الكبار مما يدفع الكثير إلى شرائها من محلات الحلويات.

، نقدم طريقة عمل مولتن كيك فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.

مقادير مولتن كيك
4 بيضة 
ربع ملعقة صغيرة فانيليا 
ملح 
6 ملعقة كبيرة سكر 
6 ملعقة كبيرة دقيق 
صفار ٤ بيضة 
200 جرام شوكولاتة خام مذابة 
4 ملعقة كبيرة زبدة 
4 ملعقة كبيرة كاكاو خام 
زبدة للدهن 

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-التزيين
ايس كريم فانيليا 
سكر بودرة 

طريقة تحضير مولتن كيك
- يضرب البيض مع الفانيليا ورشة الملح وصفار البيض والزبدة والكاكاو والشوكولاتة
-ثم تضاف الشوكولاتة وتخلط ويضاف الدقيق والسكر ويخلط جيدا
-تدهن أطباق الفرن الصغيرة بالزبدة ثم يوضع الخليط بها
-وتدخل الفرن 12 دقيقة وتقدم بعد التزيين بالسكر والآيس كريم


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