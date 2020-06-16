طريقة عمل كوكيز البراونيز .. فيديو

كوكيز البراونيز من الحلويات غير التقليدية و لكن رغم ذلك يعشق تناولها الكثير من الصغار والكبار أيضا، لذا نقدم لكم طريقة عمل كوكيز البراونيزمن مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.
مقادير كوكيز البراونيز:
350 جرام شوكولاتة شيبس غامقة
نصف كوب زبدة
3 بيضات
كوب سكر
ربع كوب سكر بني
ملعقة كبيرة فانيليا
نصف ملعقة صغيرة بيكينج باودر
نصف ملعقة صغيرة ملح
ثلاثة أرباع كوب دقيق
ربع كوب كاكاو خام
كوب عين جمل مفروم
نصف كوب شوكولاتة شيبس
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-للتقديم:
سكر بودرة
صوص شوكولاتة
طريقة تحضير كوكيز البراونيز:
يسخن الفرن على درجة حرارة 200 تجهز صينية بورق زبدة
تخلط جميع المكونات الجافة معا وتترك جانبا
في كزرولا تذوب الشوكليت شيبس مع الزبدة وتترك جانبا
تخلط الفانيليا مع البيض والسكر
يضاف خليط الشيكولاتة تدريجيا على مزيج البيض
تضاف المكونات الجافة
تقسم وحدات الكوكيز في الصينية على شكل دوائر
تخبز في الفرن حوالي 10 دقائق
تزين بالسكر البودرة وصوص الشيكولاتة