شاهد.. توقف الحركة في شوارع العاصمة كييف بعد دخول وقت حظر التجول

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو، رصد تفاصيل شلل الحركة في شوارع العاصمة كييف، بعد دخول حظر التجول حيز التنفيذ .

وكانت شوارع العاصمة الأوكرانية كييف خالية ليلة السبت إلى الأحد، مع دخول حظر التجول المستمر إلى صباح الإثنين حيز التنفيذ.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، أمس السبت، تمديد فترة حظر التجول في العاصمة كييف للسيطرة على الحركة والأمن في العاصمة التي تشهد تمدد الجيش الروسي فيها.

وذكر بيان صحفي، عن إدارة مدينة كييف، أن سكان المدينة ممنوعون من الخروج إلى الشارع، باستثناء من لديهم تصريح خاص بذلك.

وأضاف البيان أن الأشخاص الذين سيتم رصدهم في الشارع أثناء حظر التجول سيعتبرون أعضاء في مجموعات الاستطلاع والتخريب المعادية.