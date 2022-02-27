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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يكلف فريق حياة كريمة بتفقد أعمال الصرف والكهرباء ببحيرة ناصر

جهود قرى حياة كريمة
جهود قرى حياة كريمة بأسوان

إستكمالاً للمتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ) ، كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فريق عمل لجنة حياة كريمة ، بالقيام بجولة ميدانية لتفقد معدلات ونسب التنفيذ بالمشروعات الجارية مع رصد المطالب والإحتياجات الجماهيرية .

من جانبه ، أكد المهندس ناجح مصطفى رئيس لجنة حياة كريمة، بأنه تم التنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى من أجل البدء فى إستكمال الوصلات المنزلية لمشروع الصرف الصحى بقرية كلابشة.

 

واوضح أنه تم إمداد قرى بحيرة ناصر بعدد 5 مولدات كهربائيه بقدرات مختلفة ، كما تم التنسيق مع مسئولي شركة الكهرباء من أجل نقل أحمال الكهرباء من الشبكة القديمة للشبكة الجديدة ، مع تنفيذ التوصيلات الداخلية للمنازل من أجل دعم منظومة الإنارة والزراعات بقرى بحيرة ناصر.

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وخلال الجولة الميدانية، أشار المهندس ناجح مصطفى ، إلى أن هناك توجيهات مشددة من محافظ أسوان بضرورة تكثيف الأعمال لضمان تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية والخدمية والإنتهاء منها فى مواعيدها المحددة ، لافتاً بأن أهالى قرى بحيرة ناصر قدموا الشكر لمحافظ أسوان لحرصه على التفاعل مع الأهالى وتلبية مختلف المطالب والإحتياجات الجماهيرية .

وفى نفس السياق ، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) كشفت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة عن تنظيم 6 دورات تدريبية إستهدفت 150 فتاة وسيدة داخل 6 قرى ونجع بمركز نصر النوبة ، موضحة بأن الدورات التدريبية شملت ريادة الأعمال والتثقيف والشمول المالى وغيرها من المجالات التى تهدف إلى تنمية الأسرة وتحقيق التمكين الإقتصادى والإجتماعى للمرأة والأسر الأولى بالرعاية داخل قرى ونجوع المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) .

وأشارت الدكتورة هدى مصطفى ، إلى الإستمرار فى تنظيم البرامج التدريبية للتوسع فى إعداد وتأهيل الدعاة والكوادر الدينية للتواصل الفعال ورفع التوعية بعدد من القضايا المجتمعية الحالية من المنظور التنموي والدينى والطبى ومنها القضية السكانية وتنظيم الأسرة والحقوق الإنجابية ، علاوة على العنف ضد المرأة وآثاره الصحية والإجتماعية .

واستقبل مركز أورام أسوان التابع للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، وفد من الفنانين نجوم السينما المصرية على هامش مشاركتهم فى مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى نسخته السادسة، والذى يقام خلال الفترة من 23 إلى 28 فبراير الجارى.  

جهود قرى حياة كريمة بأسوان
جهود قرى حياة كريمة بأسوان
جهود قرى حياة كريمة بأسوان
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