محافظ أسوان يتابع علاج 2305 مواطن بالقوافل الطبية لعدد من القرى

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة لسلسلة القوافل الطبية للكشف والعلاج المجانى للمواطنين حيث أكد الدكتور إيهاب حنفي بأن أنشطة القوافل قدمت خدماتها على مدار يومان لأهالى قريتى سنجاري بمركز نصر النوبة ، و الغوالية بمركز إدفو حيث تم إجراء الكشف الطبي على 2305 مواطن ومواطنة ، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

يأتى ذلك إستكمالاً للجهود المبذولة داخل القرى والمناطق النائية المستهدفة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " التطوير الشامل للريف المصري .. حياة كريمة " من أجل الإرتقاء بالخدمات المقدمة .

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أشار الدكتور إيهاب حنفى بأن القوافل عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات الطبية ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالي .

كان قد شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الجمعة ختام مهرجان اليوم الرياضي للهيئات الرياضية بنادى أسوان الرياضى لقرى غرب النيل، والذى نظمته الوزارة فى الفترة 21 إلى 25 فبراير الجاري على هامش ختام النسخة الثالثة من الأولمبياد الحدودية.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، ومجموعة من قيادات وزارة الشباب والرياضة. شارك بالمهرجان الذى نفذته الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية 10 الأف و 400 مشارك داخل أربع قرى بواقع 2699 مشارك من كل قرية حيث تم تنفيذ مسابقات فى رياضات (كرة قدم - ألعاب قوي - تنس طاولة - مسابقات اللياقة البدنية - ألعاب ترويحية).

قام وزير الشباب والرياضة بتوزيع الجوائز على الفائزين فى المسابقات فى حفل ختام المهرجان الذى حضره 1300 مشارك من أبناء قرى "غرب أسوان- غرب سهيل- بنبان- الكوبانية) فى جو ساده السرور والسعادة على وجوه كافة المشاركين.

يأتى ذلك في ضوء إهتمام الدولة بتحقيق طفرة تنموية بصعيد مصر، والاهتمام بتوفير حياة كريمة لأهالي جنوب الصعيد، وكذا في إطار الدور المجتمعي للرياضة كإحدى القوى الناعمة التي تساهم في تحقيق الولاء والانتماء للوطن.

كان قد ألتقى الدكتور أشرف صبحى، مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى للتعرف على أبرز ملفات النادى المتعلقة بالخدمات والأنشطة المُقدمة للأعضاء، ورؤية مجلس الإدارة فيما هو قادم بشأن تعزيز الموارد المالية الذاتية وتكثيف المشروعات خدمةً للأعضاء.

وفي سياق آخر تواصل البرامج والمشروعات المنفذة بأسوان ضمن ختام النسخة الثالثة للأولمبياد الحدودية حيث شهد وزير الشباب والرياضة و المحافظين منافسات فى كرة اليد وكرة السلة ضمن فعاليات الأولمبياد، إضافة إلى حضور مباراة فى دورى مراكز الشباب لكرة القدم الذى تنفذه الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية.