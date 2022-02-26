عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع علاج 2305 مواطن بالقوافل الطبية لعدد من القرى

جهود القوافل الطبية
جهود القوافل الطبية بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة لسلسلة القوافل الطبية للكشف والعلاج المجانى للمواطنين حيث أكد الدكتور إيهاب حنفي بأن أنشطة القوافل قدمت خدماتها على مدار يومان لأهالى قريتى سنجاري بمركز نصر النوبة ، و الغوالية بمركز إدفو حيث تم إجراء الكشف الطبي على  2305  مواطن ومواطنة ، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح  منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية. 

يأتى ذلك إستكمالاً للجهود المبذولة داخل القرى والمناطق النائية المستهدفة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " التطوير الشامل للريف المصري .. حياة كريمة " من أجل الإرتقاء بالخدمات المقدمة .

وأقرأ أيضاً: 

للعام الرابع.. مصر للطيران الناقل الرسمي لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

محافظ أسوان يشدد على الاستثمار الجيد لكافة الإمكانيات البشرية والتكنولوجية لمواجهة التعديات

أشار الدكتور إيهاب حنفى بأن القوافل عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات الطبية ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالي .

كان قد شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الجمعة ختام مهرجان اليوم الرياضي للهيئات الرياضية بنادى أسوان الرياضى لقرى غرب النيل، والذى نظمته الوزارة فى الفترة 21 إلى 25 فبراير الجاري على هامش ختام النسخة الثالثة من الأولمبياد الحدودية.  

جاء ذلك بحضور كل من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، ومجموعة من قيادات وزارة الشباب والرياضة.  شارك بالمهرجان الذى نفذته الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية 10 الأف و 400 مشارك داخل أربع قرى بواقع 2699 مشارك من كل قرية حيث تم تنفيذ مسابقات فى رياضات (كرة قدم - ألعاب قوي - تنس طاولة - مسابقات اللياقة البدنية - ألعاب ترويحية).  

قام وزير الشباب والرياضة بتوزيع الجوائز على الفائزين فى المسابقات فى حفل ختام المهرجان الذى حضره 1300 مشارك من أبناء قرى "غرب أسوان- غرب سهيل- بنبان- الكوبانية) فى جو ساده السرور والسعادة على وجوه كافة المشاركين.  

يأتى ذلك في ضوء إهتمام الدولة بتحقيق طفرة تنموية بصعيد مصر، والاهتمام بتوفير حياة كريمة لأهالي جنوب الصعيد، وكذا في إطار الدور المجتمعي للرياضة كإحدى القوى الناعمة التي تساهم في تحقيق الولاء والانتماء للوطن.  

كان قد ألتقى الدكتور أشرف صبحى، مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى للتعرف على أبرز ملفات النادى المتعلقة بالخدمات والأنشطة المُقدمة للأعضاء، ورؤية مجلس الإدارة فيما هو قادم بشأن تعزيز الموارد المالية الذاتية وتكثيف المشروعات خدمةً للأعضاء.  

وفي سياق آخر تواصل البرامج والمشروعات المنفذة بأسوان ضمن ختام النسخة الثالثة للأولمبياد الحدودية حيث شهد وزير الشباب والرياضة و المحافظين منافسات فى كرة اليد وكرة السلة ضمن فعاليات الأولمبياد، إضافة إلى حضور مباراة فى دورى مراكز الشباب لكرة القدم الذى تنفذه الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة جالا فهمي

تسرب غاز.. مصرع فنان لبناني داخل شقته في الشيخ زايد

تعليق صادم من قزم السينما على زيارة كوكسال بابا إلى مصر

خلال ساعة.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

بث مباشر لحظة بلحظة مباراة الزمالك والوداد في دوري أبطال إفريقيا

أنا بغني لوحدي.. أنغام تنفعل على الفرقة الموسيقية في حفلها بقصر عابدين

التموين: تأمين سفينة وادى العرب وخروجها محملة بشحنة قمح من أوكرانيا

زيلينسكي يغادر كييف.. والقوات الأوكرانية تخلي مواقعها وتنسحب من لوجانسكايا

موضوعات متعلقة

للعام الرابع.. مصر للطيران الناقل الرسمي لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

ترشيحاتنا

بعد 259 يومًا منذ إصابته بسكتة قلبية.. إريكسن يشارك في الدوري الإنجليزي

القضاء الإدارى: رفض دعوى منع إرتداء النقاب بالمدارس الحكومية والخاصة

التنمية المستدامة والحوكمة ومكافحة الفساد|6 محاور على أجندة المؤتمر الدولي لحقوق الانسان

الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 150 ألف أوكراني بسبب الحرب و4 دول تستقبل اللاجئين

عقب مقتل 2 من مواطنيها في أوكرانيا.. اليونان تستدعي السفير الروسي

ليست حربا عالمية..سمير فرج: مفاجأة عسكرية من بوتين في الهجوم على أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفر بعثة عمرة شهر رجب للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة.. فيديو وصور

بحضور الفنان خالد الصاوي|القوات المسلحة توزع مواد غذائية وبطاطين في شمال سيناء

ليلة فنية بمواصفات عالمية.. صور جديدة من حفل أنغام بقصر عابدين

نشرة المنوعات.. المصريون في أوكرانيا ملوك الجدعنة.. نبوءات العرافة الكفيفة لـ بوتين.. ودبابة أوكرانية تسحق سيارة بسائقها بالخطا

فيديو

الأزمة أوكرانية.. حالة وحيدة قد تدفع أمريكا لدخول حرب مع روسيا

ظهور غريب لـ طليقة الفيشاوي.. خطوبة مجدي صبحي.. غياب فرقة أنغام عن حفلها

أجمل ليالي العمر.. خطوبة مجدي صبحي ومنى الألفي.. فيديوجراف

نجوم دعموا سمير صبري في محنته الصعبة.. وشكر خاص للرئيس السيسي

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ