دول البلطيق تثير غضب روسيا .. ماذا تعرف عنها؟|وسبب انزعاج موسكو منها

قررت دول البلطيق الثلاث إستونيا ولاتفيا وليتوانيا غلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية بسبب هجوم موسكو على أوكرانيا.

ويسري حظر الطيران اعتبارا من منتصف ليل السبت / الأحد (2200 بتوقيت جرينتش يوم السبت)، وسيطبق على رحلات طائرات شركات الطيران الصادرة تراخيصها من جانب الاتحاد الروسي.

وأعلنت وزارة النقل في فيلنيوس أمس السبت أن دول البلطيق ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية في وقت واحد وإلى أجل غير مسمى .

وتسمح سلطات الطيران فى الدول الثلاث باستثناءات خاصة بهبوط الطائرات في حالات الطوارئ والرحلات الإنسانية.

وجاء رد روسيا عليها أن أعلنت هي الأخرى إغلاق مجالها الجوي أمام الشركات المرتبطة أو المسجلة في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفينيا.

وقالت وكالة الطيران المدني الروسية في بيان لها إن هذا الحظر سينطبق أيضا على رحلات الترانزيت التي تسيرها الشركات المعنية عبر المجال الجوي الروسي.

وكانت روسيا أغلقت السبت مجالها الجوي أمام شركات الطيران البلغارية والبولندية والتشيكية، بعد قرار مماثل اتخذته هذه الدول ضد الشركات الروسية.

وقال متحدث باسم وزارة النقل الألمانية، إن بلاده تعتزم أيضا إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.

ما هي دول البلطيق؟

البلطيق هو مصطلح جغرافي سياسي، يُستخدم عادةً لتجميع ثلاث دول ذات سيادة في أوروبا الشمالية على الساحل الشرقي لبحر البلطيق: إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، وتقع هذه الدول على الشواطئ الشرقية لبحر البلطيق ويحدها البحر من الجهتين الغربية والشمالية، وتحدها بولندا وجزء من روسيا من الجهة الجنوبية الغربية، وبيلاروسيا من الجهة الجنوبية الشرقية، وروسيا من الجهة الشرقية، وسميت بالبلطيق نسبة إلى اسم بحر البلطيق.

اتحدت دول البلطيق الثلاث مع الاتحاد السوفيتي خلال عام 1940، وهي منفصلة عن القارة الأوروبية، ولكنها مع علاقة جيدة فيما بينها، وهي دول متجاورة وجميعها تشترك في حدودها مع بحر البلطيق، ولها نفس الظروف المناخية والثقافات والتقاليد، وتعتبر دولة إستونيا من أكثر الدول تقدماً فيما بينها، وعاصمتها تالين، وريغا عاصمة لاتيفا، وفيلنيوس عاصمة ليتوانيا.

ولا يستخدم هذا المصطلح في سياق المناطق الثقافية، أو الهوية الوطنية، أو اللغة، لأنه في حين أن غالبية الناس في لاتفيا وليتوانيا من الشعوب البلطيقية، فإن الغالبية في إستونيا من الشعوب الفينية، لا تشكل الدول الثلاث اتحادًا رسميًا، لكنها تشارك في التعاون المشترك الحكومي الدولي والبرلماني.

أهم مجالات التعاون بين الدول الثلاث: السياسة الخارجية والأمنية والدفاع والطاقة والنقل.جميع الدول الثلاث أعضاء في حلف شمال الأطلسي، ومنطقة اليورو، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وصنف البنك الدولي الدول الثلاث على أنها اقتصادات مرتفعة الدخل وتحافظ على مؤشر مرتفع جدًا من ناحية التنمية البشرية.

طوال القرن الثامن عشر حتى القرن العشرين، كانت دول البلطيق جزءًا من الإمبراطورية الروسية حتى حصلت الدول الثلاث على الاستقلال في عام 1918 بالقرب من نهاية الحرب العالمية الأولى. احتلها الاتحاد السوفييتي وضمها، ولفترة وجيزة، ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية قبل أن يستعيد السوفييت السيطرة على دول البلطيق. انتهى الحكم السوفييتي عندما أعلنت الدول الثلاث أن الاحتلال غير قانوني وتوجت باستعادة الاستقلال لتعود إلى وضعها قبل الحرب بين عام 1991 عندما انهارت الشيوعية في أوروبا الشرقية.

تخوفات من إعادة سيناريو دول البلطيق

وبعد ساعات من الهجوم الروسي لأوكرانيا، أعلن حلف شمال الأطلسي أنه سيفعل "خططه الدفاعية" للدول الحليفة ودعا لعقد قمة طارئة ، أكد محللون أنها ستركز على "حماية دول البلطيق من مصير كييف".

أدانت دول البلطيق، ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، الهجوم الروسي على أوكرانيا، ودعت إلى تزويد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية والاقتصادية والسياسية والإنسانية.

وقال وزراء خارجية ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا - في بيان مشترك - "ندين بأقوى العبارات الممكنة العدوان الروسي واسع النطاق ضد أوكرانيا المستقلة والسلمية والديمقراطية".

وأضاف البيان "أن تصرفات روسيا انتهاك صارخ للقانون الدولي وجريمة ضد الشعب الأوكراني ندينها، لذا ندعو المجتمع الدولي إلى فرض أقوى العقوبات الممكنة على روسيا" .