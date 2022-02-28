إطلاق مبادرة للتعليم بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية إطلاق مبادرة التعليم حياة بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة فودافون مصر للتنمية.

وقالت المحافظة إنه تم توصيل خدمة الإنترنت وتزويد معامل الكمبيوتر بالأجهزة اليوم بالمدارس التالية: مدرسة كفر شبين الإعدادية بنات، مدرسة مصطفى كمال الطويل للتعليم الأساسي، مدرسة الشهيد أحمد كمال الابتدائية المشتركة ، مدرسة كفر الدير الإعدادية ،مدرسة القشيش الإعدادية.

نائب محافظ القليوبية يتفقد مشروعات حياة كريمة في شبين القناطر

وتأتي المبادرة بإشراف هند جلال، والمهندس هشام حجاب، منسقي مؤسسة حياة كريمة، وبالتنسيق مع الإدارة التعليمية بشبين القناطر.



من ناحية أخرى عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا موسعا لمناقشة دفع الأعمال بمشروعات المبادرة القومية “حياة كريمة” في قطاع الصحة بمدينة شبين القناطر، حيث تقوم المحافظة بإنشاء 27 وحدة صحية جديدة بقرى المدينة لتغطية جميع القرى المحرومة من الخدمات الصحية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لكل المواطنين من خلال تلك المبادرة.



واستعرض الاجتماع آخر المستجدات بالنسبة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وعرض موقف توصيل المرافق لمشروعات الصحة الجاري تنفيذها ضمن المبادرة، كما ناقش الاجتماع كتاب المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة بشأن دراسة تخصيص بعض قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة لاستخدامها في بعض المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة".



وخلال الاجتماع، أكد محافظ القليوبية أنه تم تسليم 14 موقعا وجار العمل بـ 11 موقعا، وتم مخاطبة وزارة الزراعة لنزع ملكية 6 قطع أراضي لتسليمها للشركة المنفذة، حيث وجه المحافظ بعمل كشف للملاك وعمل رفع مساحي وتقدير التعويضات العادلة المطلوبة لسرعة البدء في تنفيذ باقي المشروعات.



وشدد على ضرورة الانتهاء من إنشاء 5 نقاط إسعاف، بالإضافة إلى إنشاء المستشفى المركزي على مساحة 4 آلاف متر بمدينة شبين القناطر.



وأوضح محافظ القليوبية أنه يتم إنشاء جميع الوحدات الصحية وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذي وضعته وزارة الصحة والسكان تطبيقا للشروط ومعايير الجودة.



وقال إنه يتابع تنفيذ الوحدات الصحية من خلال جولاته الميدانية المتكررة للوقوف على آخر المستجدات والتأكيد على تكثيف حجم الأعمال للتغلب على أي تحديات من أجل دفع العمل ورفع معدلات التنفيذ، مع الانتهاء من مختلف أعمال التطوير المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة، تمهيدًا لتشغيلها وتقديم خدماتها الصحية والعلاجية للمواطنين على الوجه الأكمل وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذه القرى.



كما شدد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة للانتهاء من جميع المشروعات الخاصة بحياة كريمة بشبين القناطر، والالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.



وأضاف محافظ القليوبية أنه جار التنسيق والإعداد للبيانات المطلوبة وتوفير قطع الأراضي اللازمة للبدء في تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 30 يونيو القادم، والتي تتضمن مراكز قليوب والخانكة وطوخ.

لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدفان تحسين مستوى الحياة بقرى الريف المصري على مستوى الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين لتحقيق التنمية الشاملة وتقديم خدمات لائقة وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك في مختلف المجالات ومنها تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضاري ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب.