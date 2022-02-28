من داخل العناية المركزة.. المصري المصاب في أوكرانيا: طيارة ضربتني طلقتين| فيديو

نشر الشاب المصري محمد سعد المصاب في أوكرانيا مقطع فيديو يتحدث عن تفاصيل إغصابته بسبب الحرب الروسية.

وقال الشب المصري في الفيديو :" أنا شاب مصري في أوكرانيا ، سامحوني لو مش قادر اتكلم اللي زعلته في حاجة ما يزعلش مني وأرجو انه يسامحني".

وتابع :"طيارة حربية ضربت علينا نار وأصابتني بطلقتين طلقة في جنبي وطلقة في ظهري".

من جانبه، كشف السفير أيمن الجمال، سفير مصر في كييف، عن تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد سعد، المواطن المصري الذي أُصيب في أوكرانيا بسبب الحرب الروسية، قائلاً: "كان فيه صعوبة في التواصل معه، لأنه محجوز في العناية المركزة".

وأضاف أيمن الجمال في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنهم تواصلوا مع زوجته، قائلاً: "تواصلنا معاها على مدار اليوم الأول، وهي طمنتنا عليه .. وتواصلنا أيضاً مع المستشفى وتأكدنا من توافر الرعاية الكاملة له".

وتابع سفير مصر في كييف قائلاً: "زوجته أكدت لنا إن مفيش أي نوع من الإهمال في المستشفى، ولكن هناك الأزمة التي تمر بها أوكرانيا تؤثر بشكل كبير على المستشفيات بشكل عام .. وأكدت أن زوجها تلقى كل أنواع الرعاية".

وأشار أيمن الجمال إلى أنه سيتم إرسال مندوب من الجالية المصرية له، معقباً: "زوجته عندها مشكلة مالية، لذلك هنوفر لهم دعم مالي حتى تستطيع أن تتكلف مصاريف بيتها وعلاج زوجها، حيث إن لديها 3 أطفال، منهم طفل رضيع".

وأردف سفير مصر في كييف: "محمد سعد لم يتعدى مرحلة الخطر، وحالته مستقرة إلى حد ما.. ولكن مازال يشعر بالتعب لأن إصابته كانت قوية".