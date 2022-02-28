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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الزمالك يعلن التقدم بشكوى للفيفا ضد كارتيرون

صدى البلد

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون اتفق مع أحد الأندية السعودية خلال تواجده كمدرب للفريق الأبيض. 

وقال في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم: "لا أحصل على تعليمات من أحد، ولا يوجد أحد يعلمني كيف اعمل كرئيس للنادي، أشعر بجمهور الزمالك لأنني واحد منهم". 

وتابع: "سأقدم ضد كارتيرون شكوى غدا لـ"فيفا"، بسبب مكالمته مع الوكيل الذي كشف خلالها أنه اتفق مع نادي في السعودية اثناء عمله معنا، لكنه ارسل المكالمة إلى أمير بدلا من إرسالها إلى وكيل أعماله  ". 

وأكمل: " أقول لكارتيرون أنت من فسخت التعاقد وأنت الخائن، أنت هنا لتخريب النادي بتعليمات من الشخص الذي كان سبب في رجوعك للزمالك". 

وأتم: "أعرف انك اتفقت مع نادي في السعودية والعقود جاهزة واسم النادي لدي فهم من قاموا بإبلاغي، والزمالك ليس حقل تجارب، كفاية ما حدث منك ومن بعض اللاعبين ".

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