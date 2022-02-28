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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفارة المصرية في أوكرانيا تطالب المصريين ببياناتهم لترتيب عمليات الإجلاء الجوي

كييف
كييف

ناشدت السفارة المصرية في أوكرانيا، أبناء  الجالية المصرية المسافرين من أوكرانيا عبر الحدود السلوفاكية موافاة السفارة المصرية بسلوفاكيا علي رقم الطوارئ بالأسماء وصور جوازات السفر حتي يتسني حصر أعداد المصريين المتواجدين بسلوفاكيا وترتيب عمليات الإجلاء الجوي إلي مصر في أقرب وقت.


وفي سياق متصل قالت السفارة المصرية في بولندا، أنه بالتنسيق مع السلطات البولندية سيسمح بالدخول لغير الحاملين جوزات سفر سارية على أن تقوم السفارة المصرية في بولندا بإصدار وثائق سفر مؤقتة لهم تمكنهم من العودة الى مصر.

كما أعلن الجانب البولندي أمكانية استخدام الموصلات العامة في انحاء بولندا مجانا لكافة العابرين من الحدود الأوكرانية.
 

بينما  قالت السفارة المصرية في بوخارست، إنها تتواصل مع الجهات الرومانية المعنية لتسهيل دخول المصريين القادمين إلي رومانيا من أوكرانيا بجوازات سفر منتهية.
 

وتابعت السفارة في بيان لها:"لذا يرجي من المصريين المنتهية جوازات سفرهم بموافاتنا بهذا الموقف قبل وصولهم لنقطة الدخول حتي يتسني اتخاذ اللازم لتسهيل دخولهم للاراضي الرومانية". 


وأضافت :" تؤكد السفارة علي ضرورة تًوجه المصريين القادمين من أوكرانيا الي رومانيا من حاملي جوازات السفر المنتهية الي السفارة المصرية ببوخارست لاستصدار وثائق السفر اللازمة لهم لعودتهم إلي مصر".

أوكرانيا الجالية المصرية الحدود السلوفاكية السفارة المصرية بسلوفاكيا الإجلاء الجوي

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