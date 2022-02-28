انتشال جثة غريق من بحيرة توشكى جنوب أسوان

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان، من العثور على جثة شخص غارق ضمن 4 كانوا على متن مركب نيلية أثناء رحلة صيد داخل بحيرة توشكى بمدينة أبو سمبل ، إثر انقلاب المركب أثناء عملية الصيد ، وتم إيداع الجثة في المشرحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين أن جثة الغريق لشخص يدعى «م.ع.ع» من محافظة أسوان، وانتقل الرائد أحمد عبد الغني رئيس مباحث مركز شرطة مدينة أبو سمبل، لمعاينة الجثمان الذي تم العثور عليه

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ووسط الأنغام والأغانى الفولكلورية والتراثية لفرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية شهدت وزيرة التضامن الإجتماعى الدكتورة نيفين القباج ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان إطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بر آمان " لدعم وحماية صغار الصيادين بإجمالى 42 ألف صياد موزعين في 9 بحيرات على مستوى الجمهورية.

وذلك بحضور الدكتور صلاح مصيلحى رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية ، وكذا أليس أندرو الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث شملت الفاعليات عرض لفيديو عن المبادرة الرئاسية ، بجانب تسليم مستلزمات الصيد من بدل واقية وشبك وكزولوك لعدد من الصيادين ، وأيضاً خلايا للطاقة الشمسية.

فيما أختتمت الفاعليات بقيام وزيرة التضامن الإجتماعى ومحافظ أسوان بتوقيع برتوكول تعاون بشأن تطوير المنتجات اليدوية والتراثية والتمكين الاقتصادي مع تقديم أوجه الرعاية المتكامل للأسر العاملة في مجالات إنتاج المشغولات اليدوية والصيد من خلال تقديم الدعم في وتنمية وتطوير التصميمات ، والمعارض للتسويق ، بجانب ورش العمل التثقفية ، علاوة على الإستفادة من خبرات وقدرات الجمعيات الأهلية.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أن تفعيل وزارة التضامن الإجتماعى للمبادرة الرئاسية " بر آمان " تعكس أهتمام الدولة ومد يد الرعاية الاجتماعية والتمكين الإقتصادى لحوالى 22 ألف صياد يعملون ليل نهار في بحيرة ناصر والتي تمتد شواطئها لأكثر من 7 ألاف كيلو متر شرقاً وغرباً.

مشيراً إلى أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة والهيئة العامة للثروة السمكية والجهات الأخرى لتطوير آليات العمل ، ومنها أهمية تطبيق الغلق الكامل لبحيرة ناصر بداية من أول مارس القادم ولمدة شهر ونصف بما يحقق العائد الإقتصادى المرجو بزيادة الإنتاج من الأسماك الأورجنيك عالية الجودة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن تطوير وتنمية البحيرات للوصول بمعدلات الإنتاج السمكى المستهدفة.