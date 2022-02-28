عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتشال جثة غريق من بحيرة توشكى جنوب أسوان

انتشال جثة غريق-
انتشال جثة غريق- ارشيفية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان، من العثور على جثة شخص غارق ضمن 4 كانوا على متن مركب نيلية أثناء رحلة صيد داخل بحيرة توشكى بمدينة أبو سمبل ، إثر انقلاب المركب أثناء عملية الصيد ، وتم إيداع الجثة في المشرحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين أن جثة الغريق لشخص يدعى «م.ع.ع» من محافظة أسوان، وانتقل الرائد أحمد عبد الغني رئيس مباحث مركز شرطة مدينة أبو سمبل، لمعاينة الجثمان الذي تم العثور عليه

وأقرأ أيضاً: 

وزيرة التضامن تدشن مسابقة «ذات أثر» للجمعيات الأهلية بمهرجان أسوان لأفلام المرأة

محافظ أسوان يكلف فريق حياة كريمة بتفقد أعمال الصرف والكهرباء ببحيرة ناصر

ووسط الأنغام والأغانى الفولكلورية والتراثية لفرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية شهدت وزيرة التضامن الإجتماعى الدكتورة نيفين القباج ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان إطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بر آمان " لدعم وحماية صغار الصيادين بإجمالى 42 ألف صياد موزعين في 9 بحيرات على مستوى الجمهورية. 

وذلك بحضور الدكتور صلاح مصيلحى رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية ، وكذا أليس أندرو الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث شملت الفاعليات عرض لفيديو عن المبادرة الرئاسية ، بجانب تسليم مستلزمات الصيد من بدل واقية وشبك وكزولوك لعدد من الصيادين ، وأيضاً خلايا للطاقة الشمسية. 

فيما أختتمت الفاعليات بقيام وزيرة التضامن الإجتماعى ومحافظ أسوان بتوقيع برتوكول تعاون بشأن تطوير المنتجات اليدوية والتراثية والتمكين الاقتصادي مع تقديم أوجه الرعاية المتكامل للأسر العاملة في مجالات إنتاج المشغولات اليدوية والصيد من خلال تقديم الدعم في وتنمية وتطوير التصميمات ، والمعارض للتسويق ، بجانب ورش العمل التثقفية ، علاوة على الإستفادة من خبرات وقدرات الجمعيات الأهلية.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أن تفعيل وزارة التضامن الإجتماعى للمبادرة الرئاسية " بر آمان " تعكس أهتمام الدولة ومد يد الرعاية الاجتماعية والتمكين الإقتصادى لحوالى 22 ألف صياد يعملون ليل نهار في بحيرة ناصر والتي تمتد شواطئها لأكثر من 7 ألاف كيلو متر شرقاً وغرباً. 

مشيراً إلى أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة والهيئة العامة للثروة السمكية والجهات الأخرى لتطوير آليات العمل ، ومنها أهمية تطبيق الغلق الكامل لبحيرة ناصر بداية من أول مارس القادم ولمدة شهر ونصف  بما يحقق العائد الإقتصادى المرجو بزيادة الإنتاج من الأسماك الأورجنيك عالية الجودة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن تطوير وتنمية البحيرات للوصول  بمعدلات الإنتاج السمكى المستهدفة. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان جثة انتشال غريق اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. أدعية تحول الحياة لسعادة وتيسر جميع الأمور

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح الله لك الأبواب المغلقة ويبارك في رزقك

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

زيادات مرتقبة لأصحاب المعاشات تصل لـ 15%.. تفاصيل

حقيقة فيديو لتدمير عشرات الطائرات الروسية في سماء أوكرانيا

3 طلقات نارية.. وزيرة الهجرة توضح تفاصيل إصابة أول مواطن مصري بأوكرانيا

انفجار في وسط أوكرانيا.. وصافرات الإنذار تدوي بـ كييف| فيديو

أوكرانيا: قصف روسي يدمر أكبر طائرة شحن في العالم

موضوعات متعلقة

وزيرة التضامن تدشن مسابقة «ذات أثر» للجمعيات الأهلية بمهرجان أسوان لأفلام المرأة

ترشيحاتنا

حمادة صدقي: نتائج الزمالك السلبية متوقعة وكارتيرون لا يشعر بالأمان

وكالة الأنباء الأوكرانية: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 4500

جوجل تعلق خدمة "جوجل ماب" في أوكرانيا مؤقتا

بيلاروسيا تعلن التصويت على دستور يتيح نشر أسلحة نووية

دعاء ليلة الإسراء والمعراج مستجاب.. أدعية بترتيب المصحف اغتنمها

خبير : النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري عززت من ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

SAG Awards 2022.. أبرز الإطلالات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الساج

أسباب تنحي الملياردير أبراموفيتش عن رئاسة تشيلسي.. وهل كانت الحرب الروسية الأوكرانية وراء ترك النادي؟

سافر لحضور ولادة زوجته.. من هو المواطن المصري المصاب بأوكرانيا وكيف أًصيب؟

بعد غيابها الغامض عن الساحة الفنية.. كيف غيرت الراحلة جالا فهمي حياة بائعة خردة؟

فيديو

سجين ينشر فيديوهات مثيرة على “تيك توك" لغرفته بالسجن

في وجود حارسها .. سرقة محفظة المستشارة الألمانية أثناء تسوقها

احذروا تخفيف الملابس.. توقعات الأرصاد الأيام المقبلة ..فيديو

المتحدث العسكري يستعرض أنشطة القوات المسلحة في الأيام القليلة الماضية.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

اﻟﻤﺰﻳﺪ