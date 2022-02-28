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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف سر غضب كيروش قبل مواجهتي مصر والسنغال

كيروش مدرب منتخب
كيروش مدرب منتخب مصر

 أكد الإعلامي أحمد شوبير أن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم يعيش حالة من القلق قبل مواجهتي السنغال في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم .

ويلتقى منتخب مصر يومي 25 و 29 مارس المقبل مع السنغال في المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال شوبير تقابلت مع كيروش خلال متابعته لمباراة فيوتشر الأخير ، المدرب قلقان وغير سعيد بسبب انخفاض مستوى عدد من اللاعبين في الفترة الأخيرة .

وأضاف : “ من حق كيروش يقلق ، مستوى اللاعبين مش كويس سواء في الأهلي أو الزمالك بجانب انخفاض مستوى مباريات الدوري المصري الممتاز ” .

وبدأ البرتغالي كارلوس كيروش، التحضير من الآن لمواجهتي السنغال، وكلف جهازه المعاون المكون من روجيريو سانتو وضياء السيد ومحمد شوقي وعصام الحضري بمتابعة جميع مباريات الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة من أجل اختيار أفضل العناصر الممكنة ضمن قائمة المنتخب لخوض مباراتي السنغال، مؤكدا أن باب المنتخب مفتوح أمام الجميع خلال الفترة المقبلة.

ووجه كيروش بمتابعة دقيقة للاعبين المصريين المحترفين بالخارج، والوقوف على مستوى كل لاعب وتقديم تقرير شامل بكل التفاصيل عن حالة كل اللاعبين المتواجدين في أوروبا من أجل اختيار أفضل العناصر.

ووجه كيروش مساعديه بالمتابعة الدقيقة لأبرز نجوم منتخب السنغال خلال الفترة المقبلة من أجل الوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف داخل صفوف أسود الترانجا ووضع أفل طريقة ممكن للتعامل معهم.

وتوصل مسئولو الجبلاية إلى اتفاق نهائي بشأن إقامة مباراة مصر والسنغال المقرر إقامتها 25 مارس المقبل في ذهاب المرحلة الأخيرة المؤهلة للمونديال على استاد القاهرة، بناءً على رغبة كارلوس كيروش، المدير الفني، والذي أكد أهمية إقامة المباراة في القاهرة نظرا لحضور أكبر قدر ممكن من الجماهير.

كما نجح مسئولو اتحاد الكرة في الحصول على الموافقة بشأن إقامة لقاء مصر والسنغال في حضور جماهيري كبير يصل إلى 60 ألف مشجع، وهو الأمر الذي طلبه أيضا كيروش لتقديم أفضل أداء ممكن أمام منتخب السنغال، واستغلال عامل الأرض والجمهور بأفضل صورة ممكنة.

احمد شوبير منتخب مصر كأس العالم كارلوس كيروش الدوري المصري السنغال

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