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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض الحمل الكيميائي من امرأة لأخرى

الحمل
الحمل

الحمل الكيميائي هو إجهاض يحدث قبل خمسة أسابيع ، مباشرة بعد زراعة الجنين، وهو حمل قد تؤكده اختبارات الحمل المنزلية، أو اختبارات الدم، ولكن لا يتم رؤيتها في الموجات فوق الصوتية، ويسمى أيضًا الحمل الكيميائي الحيوي .


ولا تعرف معظم النساء أنهن حوامل؛ عندما يتعرضن لإجهاض مبكر، وحوالي 50-75٪ من جميع حالات الإجهاض هي حالات حمل كيميائي .

 

وكشف موقع هيلثي عن الأسباب والعلامات والأعراض وعوامل الخطر وتشخيص حالات الحمل الكيميائي.

 
أعراض الحمل الكيميائي

قد تختلف أعراض الحمل الكيميائي من امرأة إلى أخرى، في حين أن بعض النساء لا تعانين من أي أعراض ، فقد يلاحظ البعض الآخر الأعراض التالية:


اختبار حمل إيجابي سرعان ما يتحول إلى سلبي.
التنقيط لمدة أسبوع قبل الموعد المحدد للدورة
تقلصات خفيفة في البطن
نزيف مهبلي بعد نتيجة إيجابية
انخفاض مستويات هرمون الحمل في فحص الدم
أسباب الحمل الكيميائي


ولا يمكن تحديد السبب الدقيق لذلك دائمًا، إلا أنه قد يحدث بسبب واحد أو أكثر من الأسباب التالية:


تشوهات الكروموسومات في الجنين
مستويات هرمونية غير كافية
زرع غير مناسب
مشاكل في بطانة الرحم (لأسباب تشريحية أو مناعية أو لأسباب أخرى)
انخفاض وزن الأم
مشكلة في الحمض النووي للحيوانات المنوية
التلقيح الاصطناعي غير الناجح
الحمل الكيميائي والحمل السريري

والفرق الرئيسي بين الحمل الكيميائي والحمل السريري هو أن الموجات فوق الصوتية يمكنها تأكيد الحمل السريري. حيث يُلاحظ وجود كيس الحمل ونبض قلب الجنين في الحمل السريري ، بينما لا يتم اكتشافه في الحمل الكيميائي.

عوامل الخطر لفقدان الحمل المبكر

قد تزيد العوامل التالية من خطر تعرض المرء للإجهاض في وقت مبكر من الحمل .

سن الأم المتقدم
استهلاك الكحول
الإفراط في تناول الكافيين
تدخين السجائر
تعاطي الكوكايين
اضطرابات تخثر الدم
مشاكل الغدة الدرقية
بعض أمراض الأمهات - الكلاميديا ​​، الليستيريا ، الزهري ، داء المقوسات ، الميكوبلازما المهبلية ، اليوريا ، إلخ.
بعض الأدوية - فينلافاكسين ، ريتينويد ، باروكستين ، مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية ، ميثوتريكسات ، إيتراكونازول ، إلخ.
بدانة
التاريخ السابق للإجهاض
تشوهات في الجهاز التناسلي ، مثل تشوهات الرحم وقصر عنق الرحم والالتصاقات الرحمية
التعرض للسموم - مبيدات الآفات ، الإشعاع ، بعض الغازات ، إلخ|

تشخيص الحمل الكيميائي
قد يُطلب من النساء اللائي ثبتت نتيجة اختبار حملهن في المنزل أو اختبارات الدم ثم الاختبار السلبي في الأيام القليلة المقبلة إجراء اختبارات دم إضافية. إذا أظهرت هرمونات الحمل نمطًا متراجعًا ، فقد يشير ذلك إلى حمل كيميائي ومع ذلك ، لا يُقترح إجراء اختبارات الدم هذه لجميع النساء.

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