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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخص بطلق ناري في ظروف غامضة بأسوان

طلق نارى- أرشيفية
طلق نارى- أرشيفية

تعرض شخص للإصابة بطلق نارى من جانب مجهولين بقرية النجاجرة التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان وذلك في ظروف غامضة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. 

وكان قد تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بوصول شخص يدعى "م.ع " 46 سنة، إلى مستشفى كوم أمبو المركزى بعد إصابته بطلق نارى فى البطن، وكلف مدير الأمن بتشكيل فريق بحثى من مركز شرطة كوم أمبو لكشف ملابسات الحادث.

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وانتقل للمستشفى الرائد نبيل العادلي رئيس المباحث ومعاونيه النقيبين أحمد السيسي ومحمد حسن، وبالفحص تبين أن مجهولين أطلقوا النار علي الشاب وفروا هاربين، ومن جانبه أمر اللواء هيثم كيلانى مدير المباحث بسرعة ضبط مرتكبي الواقعة.

وكانت قد نظمت إدارة الإعلام بمديرية الشئون الصحية بأسوان ندوة تعريفية عن منظومة التأمين الصحى الشامل لمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، بالإضافة للقاءات ميدانية مع المواطنين بجمعية تنمية المجتمع بقرية الكوبانية بمدينة أسوان.

وأشرف على الندوة فريق التوعية والإعلام متمثلا فى أحمد عطية غزالى، مدير الإعلام ومنسق محور التوعية والإعلام للتأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، وكلا من الدكتورة هبة الله حجاجى، وفاطمة عمر، من فريق الإعلام والتوعية. 

وتضمنت الندوة التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وأهميتها للمواطنين، إضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل، إلى جانب الرد على الاستفسارات والتساؤلات التى طرحت أثناء عقد الندوات .

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى محافظة أسوان التى تعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة، وتحت إشراف الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور محمد شعبان، المنسق العام لمنظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان، وفى ضوء الجهود المتواصلة لعقد الندوات التعريفية واللقاءات الميدانية لتعريف المواطنين بالمنظومة الجديدة. 

فيما أختتمت الفاعليات بقيام وزيرة التضامن الإجتماعى ومحافظ أسوان بتوقيع برتوكول تعاون بشأن تطوير المنتجات اليدوية والتراثية والتمكين الاقتصادي مع تقديم أوجه الرعاية المتكامل للأسر العاملة في مجالات إنتاج المشغولات اليدوية والصيد من خلال تقديم الدعم في وتنمية وتطوير التصميمات ، والمعارض للتسويق ، بجانب ورش العمل التثقفية ، علاوة على الإستفادة من خبرات وقدرات الجمعيات الأهلية.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أن تفعيل وزارة التضامن الإجتماعى للمبادرة الرئاسية " بر آمان " تعكس أهتمام الدولة ومد يد الرعاية الاجتماعية والتمكين الإقتصادى لحوالى 22 ألف صياد يعملون ليل نهار في بحيرة ناصر والتي تمتد شواطئها لأكثر من 7 ألاف كيلو متر شرقاً وغرباً. 

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