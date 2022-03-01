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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الدواء تصدر قرارا بشأن دخول وتداول مستحضرات التجميل في مصر

صدى البلد

أصدرت هيئة الدواء المصرية، القرار الوزاري رقم ١٢٢ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إدراج وتداول مستحضرات التجميل،  بالتزامن مع تدشين المنصة الإلكترونية "EgyCosm"، التي سيتم من خلالها تطبيق القرار عن طريق ميكنة جميع الإجراءات، وكافة الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة لتسجيل مستحضرات التجميل؛ تماشيا مع النظام الأوروبي المتبع للإدراج، وذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التحديث المستمر لإجراءات، وقواعد العمل، وميكنتها، ومواكبة مستجدات العمل الرقابي الدولي، ومتطلبات تطوير السوق المحلي، والارتقاء بمستوى جودة السلع، وتشجيعا للاستثمار.

وأكدت الهيئة أن القرار التنظيمي؛ الذي نشر بجريدة الوقائع المصرية، بالعدد رقم ٤٩ تابع أ لسنة ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٢٢، يهدف إلى تشجيع الصناعات المحلية، وضبط الأسواق فيما يخص استيراد مستحضرات التجميل ذات جودة موثوقة المصدر؛ من خلال تبسيط كامل الإجراءات اللازمة للموافقة على تداول مستحضرات التجميل، والاعتماد على المتابعة في الأسواق؛ لضمان جودة وسلامة وأمان مستحضرات التجميل، وجذب كافة العاملين في هذا المجال إلى اتباع إدراج منتجاتهم، ومنع السوق السوداء، والمخالفات في هذا النطاق.

ويهدف القرار إلى إنشاء قاعدة بيانات لمستحضرات التجميل قائمة على كافة المعايير القياسية العالمية في هذا الشأن، وتحديثها بشكل يومي، وتسهيل التواصل بين كافة المتعاملين بسوق مستحضرات التجميل المصري وهيئة الدواء المصرية، وضمان سلامة وكفاءة وأمان مستحضرات التجميل التي يتم تداولها في السوق المصري؛ لضمان توافر مستحضرات تجميل ذات بمعايير عالية من الأمان والجودة،  والحصول على كافة خدمات الادراج بشكل إلكتروني، وحفظ وتسجيل الملفات المقدمة إلكترونياً على مدار الساعة وسهولة استرجاعها، وتسهيل وتسريع عملية تقييم الطلبات والملفات المقدمة؛ مما يترتب عليه توفير الوقت والجهد لمقدم ومراجع الطلب.

وأضافت الهيئة أنها بهذا القرار تكون قد قامت بتطوير ملف التجميل من خلال محورين أساسيين، وهما: تطوير نظم العمل المتبعة لتنظيم تداول مستحضرات التجميل، وتطبيقها بمنصة الكترونية بالتوازي.
 
وأشار القرار إلى إصدار الهيئة لعدد من الأدلة التنظيمية من الإدارات المركزية المختصة لتوضيح الخطوات التنفيذية خلال الأيام المقبلة  ذلك في إطار سياسات دعم العمل الرقابي بالهيئة، والتحول الرقمي، وتشجيع الاستثمار.

للاطلاع على القرارات الصادرة:
‏https://www.edaegypt.gov.eg/ar

السوق المصري المنصة الالكترونية هيئة الدواء المصرية السوق السوداء مستحضرات تجميل هيئة الدواء مستحضرات التجميل الصناعات المحليه

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