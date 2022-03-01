بوريل: سنعمل على زيادة مساعداتنا لأوكرانيا

قال مسئول السياسة الخارجية والأمن الأوروبي جوزيب بوريل، إن الدول المشاركة في البرلمان الأوروبي ستقدم تسهيلات لتوفير الأسلحة إلى أوكرانيا، متابعا: “علينا أن نعزز رده فعلنا تجاه الغزو الروسي لأوكرانيا”.

وأضاف “جوزيب”، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، أن البرلمان الأوروبي لديه مهام وينبغي أن يعمل على تحقيقها في الوقت الحالي، مشددا على ضرورة التعاون والتوحد أمام تلك الأزمة.

وتابع: “نحن لن نتخلى عن الدفاع عن حقوق الإنسان لدينا وحرياتنا، وبوتين لم يتوقع الرد الأوروبي على العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا”.

وأكد أن “العقوبات الروسية ستأتي بثمارها وسنعمل على زيادة مساعداتنا لأوكرانيا”، متابعا: “نعمل على إدانة روسيا أمام الأمم المتحدة”.