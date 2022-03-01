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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي : العقوبات على روسيا ستؤثر بالسلب على الدول الأعضاء

شارل ميشيل
شارل ميشيل

أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا ستؤثر على دول الاتحاد، مشيرا إلى أهمية الاستعداد لمواجهة هذا التأثير.

وقال ميشيل في كلمة له أمام البرلمان الأوروبي: "تداعيات العقوبات ستؤثر بشكل كبير على روسيا.. لقد حشدنا جهودنا لمنع استخدام احتياطات البنك المركزي الروسي. العقوبات ستؤثر علينا أيضا وعلينا أن نكون مستعدين لذلك".

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وأكد ميشيل أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، مشيرا إلى أن الاتحاد سينظر بجدية في طلب انضمام أوكرانيا إليه.

ولفت رئيس المجلس الأوروبي إلى أن الدول الغربية تعتزم تنظيم مؤتمر دولي لجمع التبرعات، من أجل تقديم الدعم لأوكرانيا.

وعلى مدار الأيام الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا لحماية سكان جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك، الشعبيتين.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، بهدف حماية السكان، الذين ما زالوا يتعرضون “للإبادة الجماعية” من قبل كييف، على مدار الثماني سنوات الأخيرة.

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