رئيس بوجاتي يؤكد ان تشيرون القادمة ستكون كهربائية بالكامل.. صور

تمتلك شركة بوجاتي دفاتر طلبات كاملة لسيارتي Chiron و Bolide ، مما يعني أن الوقت قد حان لقادة صنع السيارات الخارقة للبدء في التفكير في الخطوة التالية، ويقدم ماتي ريماك الذي يدير أيضًا شركة السيارات الكهربائية "ريماك" التي اتحدت مع بوجاتي والذي تحمل الاسم نفسه فكرة عما يمكن توقعه من الطراز الجديد في مقابلة مع مجلة أوتوموتيف نيوز يوروب.

رئيس بوجاتي يؤكد ان تشيرون القادمة ستكون كهربائية بالكامل

"أسهل شيء بالنسبة لنا هو أن نأخذ سيارة ريماك Nevera ونضع شعار Bugatti عليها ونطلق عليها اسمًا يوميًا لكنني كنت ضد ذلك، أنا رجل سيارات كهربائية ولكن لا يزال من المفترض أن يكون لدى Bugatti محرك احتراق لبعض الوقت ولكن سيتم تطويره بطريقة مجدية من الناحية المالية"

رئيس بوجاتي يؤكد ان تشيرون القادمة ستكون كهربائية بالكامل

يصف ريماك سيارة بوجاتي الجديدة بأنها "مكهربة بشدة" بينما تستخدم "محرك احتراق جذاب للغاية" لا توجد معلومات حتى الآن حول إزاحة المحرك أو تخطيط الأسطوانة.

تتوافق هذه الاقتباسات مع تصريحات ريماك السابقة حول مستقبل بوجاتي في العام الماضي، حيث اعترف بأن النموذج كان قيد التطوير لمدة عام تقريباً وألمح إلى أن عملاء الشركة الأثرياء قد يحصلون على معاينة لها في عام 2022، والأشخاص الذين ليس لديهم المال لشراء واحدة يحتاجون إلى الانتظار حتى عام 2024 من أجل الظهور العام.

رئيس بوجاتي يؤكد ان تشيرون القادمة ستكون كهربائية بالكامل

تتوقع ريماك أن "يُدهش" الناس بسيارة بوجاتي الجديدة، وفقًا لمقابلة سابقة بالفيديو ويقول إن النموذج لم يسبق له مثيل في ميزات سيارة منتجة.

رئيس بوجاتي يؤكد ان تشيرون القادمة ستكون كهربائية بالكامل

شكل نموذج بوجاتي القادم لا يزال لغزا قد لا تكون بالضرورة سيارة ذات محرك وسطي، حيث ان ريماك منفتحة على إمكانية بناء كوبيه بغطاء محرك طويل أو ماكينة على شكل كروس للعلامة التجارية، حيث يتضمن مستقبل بوجاتي أيضًا سيارة كهربائية كاملة تريد شركة Rimac تقديمها قبل نهاية العقد.

اندمجت شركة Rimac و Bugatti في عام 2021 حيث تمتلك بورشه أيضًا حصة 45 في المائة في شركة صناعة السيارات المدمجة حديثًا، وتقوم شركة Rimac ببناء مقر جديد في زغرب كرواتيا.