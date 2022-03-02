سعر ومواصفات سيارة BMW 2 Series Coupe  موديل 2022.. صور

كشفت الشركة البافارية عن اتاحة سيارة BMW 2 Series Coupé الجديدة للطلب الآن بسعر يبدأ من 34.980 جنيه إسترليني، وذلك قبل إطلاقها الرسمي في السوق خلال الأسابيع المقبلة.

تأتي السيارة بعده طرازات تبدأ بطراز 220i بسعر 34.980 ، مع ارتفاع الأسعار إلى 36900 جنيه إسترليني لطراز 220d الذي يعمل بالديزل، وتجاوز طراز M240i سعر 45.795 جنيه إسترليني والذي يتصدر النطاق بـ 396 حصانًا حتى وصول منافسة M2كاملة التجويف في وقت لاحق من هذا العام.

سعر ومواصفات سيارة BMW 2 Series Coupe موديل 2022

يعتمد طراز البنزين 220i محرك توربو رباعي سعة 2.0 ليتر بقوة تصل الى 181 حصانًا و 221 رطلاً إلى المحور الخلفي، بينما يحصل 220dعلى محرك ديزل خفيف هجين بسعة 2.0 لتر رباعي يولد قوة تصل الى 188 حصانًا و 295 رطلاً من عزم الدوران، كما جاء طراز M240i xDrive بمحرك بنزين سعة 3.0 لترات وعجلات دفع رباعي، مع الاحتفاظ بالدفع بالعجلات الخلفية بشكل قياسي وصورة ظلية للمقصورة الخلفية، فإن الطراز الجديد ذو البابين موجه إلى "العملاء اصحاب التوجهة الرياضي.

سعر ومواصفات سيارة BMW 2 Series Coupe موديل 2022

يستخدم كل طراز علبة تروس أوتوماتيكية من ثماني سرعات مع وظيفة التحكم في التشغيل ووضع Sprint، حيث تضيف سيارة BMW M240i ترس إلكتروني تفاضلي خلفي يتماشى مع تركيزها المتزايد على المناولة، كما أن نظام الدفع الرباعي xDriveالخاص بها مبرمج لإعطاء انحياز خلفي في طراز سيارات BMW الرياضية الحقيقية، وسيتوفر أيضًا متغير متوسط ​​الدرجة بقوة 241 حصانًا لـ 230i ، سيأتي في صيف 2022 مع ترس تفاضلي على المحور الخلفي.

سعر ومواصفات سيارة BMW 2 Series Coupe موديل 2022

بفضل الزيادة البلغة 34 حصانًا أكثر من طراز M240i السابق، تصل قدرة التسارع من وضع الثبات حتى 62 ميلاً في الساعة خلال 4.3 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 155 ميلاً في الساعة محدودة إلكترونياً.

صممت سيارة الكوبيه برشاقة وديناميكية كأولويات قصوى للشركة الألمانية وهي أكبر قليلاً من سابقتها ويبلغ طولها 4537 ملم وعرض 1838 ملم، لكنها أقصر بمقدار 28 ملم وارتفاع 1390 ملم.

سعر ومواصفات سيارة BMW 2 Series Coupe موديل 2022

كما تم تمديد قاعدة عجلاتها بمقدار 51 ملم "للحصول على مظهر قوي ورياضي"، بينما تساعد المسارات الأمامية والخلفية الأوسع إلى جانب تحسن بنسبة 12٪ في الصلابة الالتوائية وتوازن الوزن بين الأمام والخلف بنسبة 50% على تعزيز قدرات الانعطاف، بينما تظل وفية للصورة العامة للسيارة السابقة تم إعادة تصميم الفئة الثانية كوبيه الجديدة بشكل شامل لتتماشى مع طرازات BMW الأحدث مثل الفئة الثالثة و Z4.

سعر ومواصفات سيارة BMW 2 Series Coupe موديل 2022

تتميز السيارة الرياضية M240i على وجه التحديد من خلال العادم الرياضي المربع، والمشتت الأمامي الجديد، والجناح الخلفي الملون، وعناصر الزخرفة الرمادية، والعجلات المعدنية الفريدة من نوعها مقاس 19 بوصة M Sport.

ستكون حزمة التصميم M Sport التي توفر عجلات من سبائك معدنية مقاس 18 بوصة ومصابيح أمامية متكيفة بتقنية LEDوتوجيه رياضي متغير ومجموعة من الإضافات الاختيارية الأخرى قياسية في إصدارات المملكة المتحدة من 220iو 230iو 220 d.