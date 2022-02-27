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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواجهة بين BMW M4 ولكزس RC F في سباق تسارع مثير.. فيديو

مواجهة بين BMW M4
مواجهة بين BMW M4 ولكزس RC F في سباق تسارع مثير

تختلف عمليات النقل الأوتوماتيكية هذه الأيام عن السلاش القديمة، ولا يزال بعض الناس يجدون صعوبة في قبول فكرة أن ناقلات الحركة الحديثة يمكنها جعل السيارات تعمل بشكل أسرع وتكون أكثر كفاءة من الإصدارات اليدوية، وتحتوي بعض الأوتوماتيكية على أوقات تبديل لا يستطيع الناقل اليدوي مطابقتها، ويسمح وجود تروس متعددة بنسب أكثر مرونة.

ولكن هل يمكن لسيارة أوتوماتيكية ذات طاقة أقل بقليل من السيارة اليدوية أن تحافظ على خط مستقيم؟ للإجابة على هذا السؤال، تحقق من سباق التسارع هذا بين سيارة BMW M4 بست سرعات وسيارة لكزس RC F ولكن قبل أن ننتقل إلى النتائج ، إليك ما حزمة كوبيه الأداء تحت غطاء المحرك.

تتمتع سيارة BMW M4 بميزة واضحة على سيارة لكزس وتعتبر سيارة الكوبيه 3.0 لتر TwinPower Turbo inline-six جيدة 473 حصان (353 كيلووات) و 406 رطل قدم (550 نيوتن متر) من عزم الدوران كما أن وزنها الإجمالي يبلغ 3830 رطلاً (1737 كجم)، أي أقل من منافستها اليابانية، فإن نسب التروس الأطول تضعها في وضع غير مؤات، وستعتمد أوقات التغيير على الشخص الذي يقف خلف عجلة القيادة.

 

مواجهة بين BMW M4 ولكزس RC F في سباق تسارع مثير

يحتوي RC F على محرك V8 بسعة 5.0 لترات يستنشق بشكل طبيعي ويحمل 467 حصانًا (348 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 389 رطلاً (527 رطلاً) خلف BMW بشكل هامشي من حيث القوة الحصانية وعزم الدوران لكن فرق الوزن أكبر، حيث يبلغ وزن سيارة لكزس 128 رطلاً (58 كجم) من سيارة BMW ، ويبلغ وزنها الإجمالي 3958 رطلاً (1.795 كجم). سيتعين على لكزس الاعتماد على ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي الثماني سرعات سريع التحول لمواكبة  BMW.

ناقلات الحركة السيارات اسرع BMW سيارة الكوبيه

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