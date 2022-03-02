تصنيعها وليس تجميعها.. مصنعو السيارات: الاستعانة بخبرات الشركات الرائدة ضرورة.. وتأخر الحكومة فى إصدار الاستراتيجية الى الآن غير مفهوم

شعبة وسائل النقل:

تأخر إصدار استراتيجية صناعة السيارات ليس في صالح القطاع

شعبة السيارات:

لابد من الاستعانة بخبرات الشركات الرائدة

طالب مصنعو السيارات الحكومة بالإسراع فى إصدار استراتيجية صناعة السيارات لتحديد وضع الصناعة المحلي، وإزالة التحديات أمام النشاط الصناعى الهام والتى تأتى فى مقدمتها غياب الرؤية .

أكد عادل بدير رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات أن صناعة السيارات فى مصر تفتقد الخطة التي يمضي عليها المستثمرون لضخ استثماراتهم فى هذا المجال بعيدًا عن الصناعات التجميعية، مطالبا بالإسراع فى إصدار استراتيجية صناعة السيارات لتحديد وضع الصناعة المحلية، حيث إن تأخرها ليس فى مصلحة القطاع.

وأضاف "بدير" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن النهوض بصناعة السيارات يلزمه البدء من قبل الحكومة إصدار استراتيجية لتوضيح الرؤية الخاصة بقطاع السيارات، وإزالة معوقات الصناعة ووضع القوانين، اللازمة للصناعة، وبعد ذلك يأتى دور المستثمرين لإقامة المصانع للتصنيع الفعلي.

ولفت إلى أن تأخر الحكومة فى إصدار الاستراتيجية الى الآن غير مفهوم، والشركات في انتظار الاستراتيجية لصناعة السيارات حتى تضع خطتها لتنمية القطاع.

وأشار"بدير" إلى أن المشكلة الحقيقية في صناعة السيارات فى مصر، تكمن في عدم وجود رؤية واضحة للحكومة عن هذا القطاع حتى الآن ،لافتا إلى أن عدم اهتمامها بإصدار استراتيجية صناعة السيارات ووجود تلك الاستراتيجية فى حالة النقاش حتى الآن لا يتضح منه إذا كانت الحكومة فعليا تريد إنشاء صناعة حقيقية أم لا .

من جانبه أكد عمر سليمان، سكرتير شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الخطوة الأولى الصحيحة لتصنيع سيارات فى مصر، تشجيع شركات التصنيع فى البلاد المتقدمة لإنشاء مصانع فى مصر وليس تجميع سيارات لاكتساب الخبرة والتكنولوجيا.

وأشار إلى تزامن ذلك مع إنشاء الصناعات المغذية للسيارات والتي تعتبر المواد الخام التى نفتقدها حتى نتمكن من إنشاء مصنع مصري لتصنيع السيارات وندخل فى تلك المرحلة.

وأضاف سليمان فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد "، أن مصر تعتمد على استيراد السيارات ، والمستوردين من رجال الأعمال يحققون أرباحا ولا يحتاجون لتصنيعها، لذا لابد من اصدار استراتيجية صناعة السيارات سريعا حتى تتمكن الدولة من إعادة توجه نظرة المستثمرين من الاستهلاك إلى الإنتاج فى قطاع السيارات.

ولفت الى أنه يجب بجانب إصدار الاستراتيجية لابد من الاهتمام بإنشاء الصناعة المغذية والتى يعتمد عليها عملية تصنيع السيارة ، مشيرا الى أنه لابد من توافر نحو 80 مصنعا على الاقل لتصنيع الصناعة المغذية او مكونات السيارات من مستلزمات الإنتاج قبل البدء فى تصنيع السيارة.