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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. من هم جماعة أنونيموس التي أعلنت الحرب الإلكترونية على روسيا.. تعرف على أفضل الهواتف الذكية بمؤتمر MWC 2022

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

IdeaPad Gaming 3.. لينوفو تكشف عن حواسيب ألعاب متطورة بمواصفات خارقة

كشفت شركة لينوفو Lenovo، عن أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخارقة IdeaPad Gaming 3 و 3i، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للهاتف المحمول MWC 2022، والتي تم تطويرها خصيصا لعشاق الألعاب، وتمتاز أيضا ببعض المزايا المهمة للمصممين.

 

عمرو نصير: نحرص على تحقيق استراتيجية التحول الرقمي إيمانًا منّا بأهمية التطور التكنولوجي

أعلن بنك saib، أحد أبرز البنوك العاملة في القطاع المصرفي، عن إطلاق خدمة (WhatsApp for business)  للرد على استفسارات العملاء على مدار اليوم.

كل ما تريد معرفته عن هاتف شاومي Redmi Note 11E Pro الجديد

كشفت العلامة التجارية الفرعية ريدمي Redmi، التابعة لـ شاومي Xiaomi النقاب عن هاتفين جديدين للسوق الصينية، وهما أحدث إصدارات سلسلة ريدمي نوت 11.

منخفضة وباهظة الثمن..أفضل الهواتف الذكية بمؤتمر MWC 2022

استعرضت الشركات الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية مجموعة جديدة من الأجهزة القابلة للطي والهواتف الذكية باهظة الثمن، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للجوال Mobile World Congress، للعام الجاري 2022، والذي يعد  أحد أكبر الأحداث التقنية التي تقام كل عام في مدينة برشلونة الإسبانية.

من هم مجموعة أنونيموس Anonymous التي أعلنت الحرب الإلكترونية على روسيا؟

أعلنت مجموعة الهاكرز الغامضة أنونيموس Anonymous، مسئوليتها عن اختراق قاعدة بيانات وزارة الدفاع الروسية، ويعتقد أنها اخترقت عدة قنوات تلفزيونية حكومية من أجل عرض محتوى مؤيد لأوكرانيا.

 

هونر تكشف عن Magic4 Pro بإمكانيات مذهلة

كشفت شركة هونر Honor، عن أحدث هواتفها الذكية الرائدة  لعام 2022، وتمتاز تشكيلة Magic4 بمواصفات ممتازة لتنافس من خلالها أفضل هواتف سامسونج وهواوي.

التكنولوجيا أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا صدى البلد الهواتف الذكية

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