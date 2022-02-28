هاكرز ينفذون تهديدهم لروسيا وينشرون بيانات خطيرة لوزارة الدفاع.. تفاصيل

نفذت مجموعة الهاكرز الشهيرة Anonymous أنونيموس تهديدها للرئيس فلاديمير بوتين والحكومة الروسية حيث قامت بنشر عدد من المعلومات الخطيرة والحساسة الخاصة بقاعدة بيانات وزارة الدفاع الروسية بالإضافة إلى عدد من البيانات الخاصة بأكثر من وزارة، وذلك عقابا لروسيا بسبب غزوها "غير القانوني" على أوكرانيا.

وقامت Anonymous أنونيموس بنشر معلومات خاصة بقاعدة بيانات وزارة الدفاع الروسية شملت تتبع لعدد من السفن الحربية وعدد من الوزارات منها وزارة العمل شملت رسائل البريد الإلكتروني وكلمات المرور وأرقام الهواتف بالإضافة إلى عددا من الوثائق الحساسية ومنحها للعامة على الإنترنت.

ويعد الأمر الخطير في تسريب البيانات الخاصة في وزارة الدفاع الروسية أنه يتم نشر هذه المعلومات على مواقع كثيرة على الإنترنت كما يتم بيعها أيضا في سوق سواء.

Even during wartime, #Anonymous brings you teh LuLz

Callsign: FCKPTN https://t.co/Ebc9DMortN — Anonymous (@YourAnonNews) February 27, 2022

وبحسب صحيفة مترو البريطانية فإن مجموعة الهاكرز Anonymous اكتشفوا مخبأً ضخمًا لرسائل البريد الإلكتروني وصل حجمه ل 200 جيجابايت من شركة تصنيع الأسلحة البيلاروسية Tetraedr، حيث زعموا إن الشركة قدمت لبوتين دعما لوجيستيا في الغزو.

وجاء قيام مجموعة الهاكرز باختراق وزارة الدفاع الروسية استجابة لدعوة أوكرانيا للهاكرز لشن هجوم إلكتروني ضد المؤسسات الروسية حيث تشارك الآن المجموعة في هجمات البريد العشوائي والبرامج الضارة ضد روسيا المدرجة في قاعدة البيانات.

ونشرت المجموعة عدة بيانات لها على موقع تويتر قائلة: "إلى الهاكرز في جميع أنحاء العالم: استهدفوا روسيا باسمنا Anonymous ، وعلموهم أننا لا نسامح ، ولا ننسى".

Anonymous" تمكنت من الفاشيين ".

We're putting the financial and governmental Russian cyber system to sleep while they advance with their troops into Ukraine. #Anonymous #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/9yRETzWaX3 — Anonymous (@AnonNovidades) February 27, 2022

وكانت هددت مجموعة Anonymous أنونيموس السلطات الروسية وعلى رأسها الرئيس فلاديمير بوتين، بتصعيد الهجمات الإلكترونية واختراق ونشر بيانات حساسة والوصول إلى مؤسسات مهمة في الدولة، حيث أعلنت بالفعل عن مسؤوليتها اختراق موقع الكرملين الرسمي، كما أنها اخترقت بالفعل 6 مواقع حكومية روسية أخرى بالإضافة إلى اختراق قنوات التلفزيون الحكومي الروسي التى فاجأت الجميع وقامت ببث أغاني أوكرانية.

