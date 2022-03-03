أمين مجلس الدولة يكشف موعد تسلم القاضيات العمل رسميا

كشف طة الكرسوعي آمين عام مجلس الدولة، بدا عمل عددا القاضيات وعددهم ٩٨ قاضية، مؤكدا أن تم توزيعهم في عدد من الدوائر في الدولة.

وأضاف طة الكرسوعي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه القاضيات كانوا يدرسن مع القضاه زملائه ويعملون على انجاز القضايا، لافتا إلى أن تعمل عمل لهم برنامج تدريبي مكثف في أمور عدة ومنها مهارات العمل القضائي والامن القومي ومكافحة الفساد.

وتابع طة الكرسوعي آمين عام مجلس الدولة، أن القاضيات زارو عددا من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

وأكد طة الكرسوعي آمين عام مجلس الدولة، أنه لديه كل الثقة في القاضيات وان لديهم كافة عالية، مشيرا إلى أنه مع بداية السبت المقبل سنجد قاصيات على منصة القضاء.

