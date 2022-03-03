أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: هناك اتفاق على مواجهة التعديات..فيديو

قال النائب عمرو درويش أمبن سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، إن مسألة الاشتراطات البنائية ملتصقة بشكل كبير جدا مع التصالح علي مخالفات وقانون البناء والتكدس ومع الزيادة السكانية ومع العشوائيات التي انتشرت خلال السنوات والعقود الماضية ساعد علي خلف هذه الأزمة .

واضاف عمرو درويش خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إن البرلمان المصري والدولة الأن يواجهون مشكلة التعدي علي الراضي الزراعية وعودة ظواهر البناء المخالف مرة أخري مؤكدا أن اشتراطات البناء تهدف إلي مواجهة المخالفات والتعديات .

واوضح عمرو درويش ، إن هناك اتفاق وأجماع علي مواجهة التعديات والمخالفات ، مشيرا إلي أننا بحاجة إلي تشريع جديد وسريع ومنضبط ويسرع من عملية التصالح علي مخالفات البناء ويسهل مسألة الاشتراطات البنائية بما لا يخالف القواعد الخاصة بالجمهورية الجديدة لامتداد عمراني منضبط .