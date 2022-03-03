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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ طرق: تطوير قطاع النقل يدعم خطة التنمية المستدامة ويوفر فرص عمل

نقل الطرق
نقل الطرق

قال حسن المهدى، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن قطاع النقل يدعم خطة التنمية الشاملة، لذلك فلابد أن يكون لدينا شبكة نقل سواء برية من خلال ما تم فى الطرق، أو نقل سكك من خلال تطوير السكك الحديدية.

وأضاف "المهدى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “٨ الصبح”، المذاع على فضائية “دى إم سى”، أن تطوير النقل سوف يساهم بدعم مشروعات التنمية.

وأشار أستاذ الطرق، إلى أن كل ذلك يعمل على توفير فرص عمل سواء من خلال العمل المباشر، أو غير المباشر بناءً على ما سيترتب عليها من مشروعات سواء إنشاء من عمرانية جديدة أو مناطق صناعية.

وتابع أن جميع المشروعات تتطلب بنية أساسية قوية، لافتاً إلى أن قطاع النقل داعم للتنمية المستدامة، وهو ما أدى لوجود حلول جذرية لحل الكثير من المشكلات.

أستاذ هندسة الطرق قطاع النقل خطة التنمية الشاملة السكك الحديدية مشروعات التنمية فرص عمل

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