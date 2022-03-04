منابر الأوقاف تجتمع حول فضل الزكاة والصدقات في أول جمعة من شعبان

تجتمع كلمة منابر الأوقاف في أول جمعة من شعبان، التي تحل اليوم الجمعة مع أول شعبان 2022م- 1443هـ، حول موضوع الخطبة الموحدة التي تأتي تحت عنوان " الزكاة والصدقات ودورهما في التنمية المجتمعية.

وتبدأ شعائر صلاة وخطبة الجمعة التي ينقلها التليفزيون المصري وعدد من القنوات الفضائية والإذاعة المصرية بتلاوة قرآنية مباركة للقارئ للطبيب أحمد نعينع، وخطيباً الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف.

الزكاة والصدقات ودورهما في التنمية المجتمعية

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير بأداء خطبة أول جمعة من شعبان بمسجد القنديل الأخضر الإسكان الاجتماعي شرق النيل بمحافظة بني سويف.

وأكد وزير الأوقاف أن التكافل المجتمعي مطلب ديني ووطني وإنساني، وأحد أهم عوامل استقرار المجتمعات.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة أول شعبان 2022، الموافق 4 مارس الجاري، تحت عنوان " الزكاة والصدقات ودورهما في التنمية المجتمعية".

وشدد وزير الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقته في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

أول جمعة من شعبان

في الوقت نفسه، تفتتح وزارة الأوقاف في أول جمعة من شعبان سبعة مساجد بمحافظة بني سويف، وذلك بمناسبة عيدها القومي اليوم الجمعة أول شعبان 2022 م- 1443هـ، والرابع من شهر مارس الجاري.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن ذلك يأتي في إطار اهتمامها ببيوت الله (عز وجل) وعمارتها، ومشاركة لأبناء محافظة بني سويف الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة الجمعة 4 مارس الموافق أول شعبان 2022، والمساجد التي يتم افتتاحها هي:

1. مسجد القنديل الأخضر - بندر بني سويف

2. مسجد عبد الله الدلاصي – الزيتون - ناصر

3. مسجد الرحمن – عزبة علي راضي – ونا القس - الواسطى

4. مسجد عمار بن ياسر – قله - اهناسيا

5. مسجد الصابرين – قلها - اهناسيا

6. مسجد الصحابة – بندر بني سويف

7. مسجد الرسول - الحومة - الواسطى



دعاء اول يوم من شعبان

ومن دعاء أول ليلة من شعبان وبعد استطلاع هلال الشهر الكريم، ردد ما يلي:

1- اللهم كما بلغتنا شهر شعبان بلغنا رمضان وأن تتقبلنا فى شعبان ورمضان وسائر العام اللهم اجعل اعمالنا كلها خالصة وممن يقولون فيعملون وممن يقولون فيخلصون وممن يخلصون فيتقبل منهم، اللهم اجعلنا نقوم بالقرآن ونمشى بالقرآن".

2- اللهم اهدى بناتنا وأبنائنا واجعل مصر والعالم العربى والإسلامى فى سلام وأمان".

3- اللهم اني أسألك ان تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائد حاجته ، وعظم فيما عندك رغبته.

4- اللهم اغفر لمن لا يملك الا الدعاء ، فانك فعال لما تشاء ، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا.دعاء أول يوم من شعبان.

5- اللهم باركّ لنا في شعبان وَبلغنا رمضان من غير أن نرى دمعة حبيب،ولا فِراق غالي ، ولا استمرار مرض لقريب.

6- اللهم بلغنا رمضان لافاقدين ولا مفقودين، اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في احسن حال واعنا اللهم على صيامه وقيامه يارب العالمين .

7- اللهم إن هذا هلال شعبان وقد ورد وأنت أعلم بما فيه من الإحسان فاجعله اللهم هلال بركات وسعادات كاملة الأمان والغفران والرضوان وماحية الأخطار في الأحيان والأزمان وحامية من اذى أهل العصيان والبهتان، وطهرنا فيه تطهيرا تصلح به للدخول على شهر رمضان مظفرين بأفضل ما ظفر به أحد من أهل الاسلام والايمان برحمتك يا ارحم الراحمين .

8- “اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شئ ، وبقوتك التي قهرت بها كل شئ، وخضع لها كل شئ ، وذل لها كل شئ ، وبجبروتك التي غلبت بها كل شئ، وبعزتك التي لا يقوم لها شئ ، وبعظمتك التي ملأت أركان كل شئ وبسلطانك الذي علا كل شئ ، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شئ ، وباسمائك التي غلبت اركان كل شئ ، وبعلمك الذي احاط بكل شئ ، وبنور وجهك الذي اضاء له كل شئ ، يا نور يا قدوس ، يا اول الأولين ويا آخر الاخرين ، اللهم اغفر لي الذنوب، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم ، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء ، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء ، اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبته وكل خطيئة اخطأتها”.