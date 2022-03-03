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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قدوة ونموذج.. حسن المستكاوي يعلق على حوار محمد صلاح مع إسعاد يونس

محمد صلاح
محمد صلاح

علق الكاتب حسن المستكاوي، الناقد الرياضي، على حوار محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة".

وكتب حسن المستكاوي في تويتة له عبر حسابه الشخصي “تويتر”: “حوار إسعاد يونس مع محمد صلاح هو حوار مع بطل مصرى وعالمي مش مجرد حوار مع نجم كورة.. وصلاح قدوة ونموذج وبطل حقيقي بالمعني الحرفي للكلمة وبما في طريق البطولة من تضحية وكفاح واختلاف وصبر وتركيز وحلم وأمل”.

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صلاح: مكة عاوزة تسيطر على البيت.. وبتغير من كيان

وحل النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ضيفا في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة "إسعاد يونس"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وعلق "صلاح"، على عدم اختياره ضمن قائمة الفيفا، قائلا: "مش عارف الاختيارات بتكون مبنية على أيه"، متابعا: "مش ببقى مبسوط بس هعمل أيه".

وأضاف: "لو الناس شايفه المفروض أبقى موجود والعالم كله بيقول إزاي صلاح مش موجود دا بالنسبة لي أهم حاجه".

وتحدث صلاح عن علاقته بأبنتيه مكة وكيان، قائلا:" زوجتي هي من اختارت أسماء بناتي، مضيفا:" مكة بتغير من كيان وعاوزة تسيطر علي البيت".

وكان التليفزيون المصري، وقناة دي إم سي، قد عرضا الـ "برومو" الدعائي للحلقة، الذي أثار ضجة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحقق برومو حلقة محمد صلاح مع الإعلامية إسعاد يونس، نجاحا كبيرا حيث احتل التريند رقم 1 على موقع “يوتيوب”.

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