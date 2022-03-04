آداب عين شمس تقدم ورشة العمل التأهيلية للراغبين في الالتحاق بالملتقى التوظيفي..٩مارس

تستعد جامعة عين شمس للملتقى التوظيفي المقرر إطلاقه في ١٩ مارس ٢٠٢٢ ، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وانطلاقا من دورها في دعم ومساندة أبنائها الطلاب للحصول على فرص عمل وخلق مجالات متنوعة للتوظيف والتأهيل لسوق العمل.

قررت كلية الآداب جامعة عين شمس ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومركز التدريب والاستشارات ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية وتنسيق وإشراف الدكتور رشا الديدي وكيلة الكلية وبالتعاون مع مركز التوظيف برئاسة الدكتور ايمن فريد ، إعادة تقديم ورشة العمل التأهيلية للراغبين في الالتحاق بالملتقى التوظيفي، وذلك لتدريبيهم على مهارات كتابة السيرة الذاتية ومهارات التوظيف، والمهارات المؤهلة لحضور ملتقيات التوظيف ، حيث تتناول الورشة تعريف بالملتقى وكيفية الاستعداد له ، كيفية التواصل مع ممثلي الشركات المشاركة في الملتقى ، كيفية رسم الصورة الذهنية وخلق الانطباع الجيد لدى الآخرين ، بناء شبكة العلاقات ، تعقد الورشة يوم ٩ مارس ٢٠٢٢ الساعة ١٢ ظهرا بمدرج غربال .

يقدم الورشة كل من : آلاء ناير منسق التدريب ، واحمد صلاح مرشد التوجيه المهنى .

من الجدير بالذكر أن جميع المحاضرات والورش التي يقدمها مركز التوظيف مجانية لطلبة وخريجي الجامعة مع الالتزام بالحضور ، الذى يعد شرطا أساسيا لحضور الملتقى التوظيفي.

ويستلم المشاركون شهادات رقمية بعد إتمامهم البرنامج.

الجدير بالذكر يعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن منح أبحاث ما بعد الدكتوراه المقدمة من هيئة الفولبرايت مصر لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية المصرية لإجراء الأبحاث في الجامعات الأمريكية.

تمتد فترة المنحة من 3-9 شهور بالولايات المتحدة الأمريكية وتتضمن جميع المجالات البحثية ،و تغطي المنحة كافة مصاريف الأقامة و التأمين الصحي.

شروط المنحة:

- المتقدم مصري الجنسية. مواطنو الولايات المتحدة وحاملو البطاقة الخضراء والمتقدمون غير مؤهلين للتقديم.

- يجب على المتقدمين الإقامة في مصر بدءًا من عملية التقديم وطوال عمليات الاختيار والمقابلة وما قبل المغادرة.

- عضو هيئة تدريس في جامعة مصرية أو مركز أبحاث.

- حاصل علي درجة الدكتوراه.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- يجب على المتقدمين إكمال جميع خطوات التقديم والتقييم والاختيار وإنهاء جميع الإجراءات المطلوبة بنجاح.

- الأشخاص التالية أسماؤهم وأفراد أسرهم المباشرين (أي الأزواج والأطفال) غير مؤهلين للتقدم خلال ولمدة تنتهي بسنة واحدة بعد إنهاء هذا العمل: موظفو وزارة الخارجية الأمريكية ؛ الموظفون المحليون في بعثات الولايات المتحدة بالخارج الذين يعملون لصالح وزارة الخارجية الأمريكية و / أو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ؛ الموظفون في المنظمات التي تنفذ برامج التبادل لمكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية ؛ بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي لجنة فولبرايت أو عائلاتهم (حتى الأقارب من الدرجة الرابعة).

نهاية التقدم: تنتهي فترة التقدم في 30 اغسطس 2022.

للأطلاع علي كافة التقاصيل الخاصة بالمنحة، نرجوا زيارة الموقع التالي https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/163

لحضور الندوة المتعلقة بالبرنامج، نرجوا الاطلاع علي تفاصيل الندوة ولينك الحضور المتاح في الموقع التالي https://www.asu.edu.eg/ar/395/event