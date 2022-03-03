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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معرض خيري مجاني للطالبات ببنات جامعة عين شمس.. 7 مارس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

قال الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس انه سوف يتم إقامة معرض خيري مجاني للطالبات تحت رعاية صندوق التكافل الاجتماعي وذلك يوم ٧مارس .

وأكد الدكتورة أميرة أنه تم فتح دعم المصروفات الدراسية لطالبات بالكلية الغير قادرات للعام الجامعي 20212022 عن طريق صندوق التكافل الاجتماعي بالكلية . .
 
وأضافت عميدة كلية البنات لـ صدي البلد، أن البحث الاجتماعي خاص بدعم المصروفات الدراسية فقط وليس له علاقة باشتراك المترو أو كارنية الكلية.

 

الجدير بالذكر نظمت كلية البنات جامعة عين شمس يوم الأربعاء الموافق 29/12/2021 قافله تنموية شاملة لقريه بهاده بمحافظه القليوبيه .

تمت القافلة بمشاركه عدد من أعضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونه والموظفين بالكليه وبمشاركه طيبة من كليه الطب (باطنه عظام اطفال طب الاسره) وكليه التمريض والصيدله بجامعة عين شمس وبمشاركة فعالة لوحدة محو الاميه بالكلية وبالتنسيق مع مركز تعليم الكبار بالجامعه.

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وتضمنت فعاليات القافلة الكشف الطبى المجانى لأهالى القرية وتوزيع الأدوية اللازمة لحالاتهم والعديد من الندوات التوعويه بمشاركه اعضاء هيئه التدريس بالكلية من أقسام علم الحيوان والفلسفه والكيمياء الحيويه والتغذيه لرفع الوعى لدى أهالينا بقرية بهادة وبمشاركه إيجابية من بنك الكساء وبنك الشفاء وشركات الادويه (جلوبال نابى والفرعونيه) ، كما تم توزيع ١٠٠ بطانيه و١٠٠ شنطه للسلع الغذائيه لأهالى القريه.

كذلك تم توزيع عدد ٨٠ طقم اطفالى وعدد من لعب الاطفال والحلويات والفاكهه واقلام الرصاص والعصائر والمخبوزات لدار الايتام بالقريه

جامعة عين شمس الكشف الطبي مركز تعليم الكبار محافظة القليوبية محو الأمية قافلة تنموية القليوبية

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