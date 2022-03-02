تمريض جامعة عين شمس تنظم ورشة عمل بالتعاون مع مركز التدريب والتطوير

ينظم مكتب التعاون الدولى بكلية التمريض بجامعة عين شمس بالتعاون مع مركز التدريب والتطوير بالجامعة ورشة عمل بعنوان "funding institution"، وذلك تحت رعاية الدكتور . محمود المتيني رئيس الجامعة،والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،والدكتور سحر موسي عميد الكلية.



تقام الورشة اليوم الاربعاء، فى تمام الساعة الخامسة مساءا من خلال برنامج زووم .

أوضحت الدكتور سحر موسي أن الفئة المستهدفة للاشتراك فى الورشة هم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا بالجامعة، حيث يحاضر بالورشة الدكتور محمد رائد أحمد استشارى الذكاء البحثى فى El sevier .



واشارت عميد كلية التمريض إلى أنه من يرغب في المشاركة وحضور ورشة العمل يمكنه التسجيل من خلال هذا الرابط

‏https://zoom.us/i/94328343391?pwd=ow1ma3dlcHlzY2dLaWJNQVZuZ5Zz09