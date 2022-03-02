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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تمريض جامعة عين شمس تنظم ورشة عمل بالتعاون مع مركز التدريب والتطوير

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم مكتب التعاون الدولى بكلية التمريض بجامعة عين شمس بالتعاون مع مركز التدريب والتطوير بالجامعة ورشة عمل بعنوان "funding institution"، وذلك تحت رعاية الدكتور . محمود المتيني رئيس الجامعة،والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،والدكتور سحر موسي عميد الكلية.


تقام الورشة اليوم الاربعاء، فى تمام الساعة الخامسة مساءا من خلال برنامج زووم .

أوضحت الدكتور سحر موسي أن الفئة المستهدفة للاشتراك فى الورشة هم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا بالجامعة، حيث يحاضر بالورشة الدكتور محمد رائد أحمد استشارى الذكاء البحثى فى El sevier .

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واشارت عميد كلية التمريض  إلى أنه من يرغب في المشاركة وحضور ورشة العمل يمكنه التسجيل من خلال هذا الرابط 
‏https://zoom.us/i/94328343391?pwd=ow1ma3dlcHlzY2dLaWJNQVZuZ5Zz09

التعاون الدولي جامعة عين شمس التحول الرقمي صيدلة عين شمس البحث العلمي حقوق عين شمس عميد حقوق عين شمس

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