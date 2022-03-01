ورشة عمل Arduino لتعلم برمجة الإلكترونيات بحاسبات عين شمس

عقدت أسرة RoboTech ورشة عمل بحاسبات معلومات جامعة عين شمس، Arduino لتعلم برمجة الإلكترونيات.

وذلك تحت رعاية د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ود. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ود. نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات ، ود. هالة مشير، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ، و تحت إشراف إدارة رعاية الشباب بالكلية ولجنة الأسر الطلابية بإتحاد طلاب الكلية.

تناولت ورشة العمل مفهوم علم الروبوتات والإلكترونيات والتطبيق العملي على electronic components L واستخدام المستشعرات المختلفة وحساب الطاقة المستخدمة فى عمل المكونات.

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‏وتم تسجيل ورشة العمل، وكذلك تم عمل simulator للتدريب على الأجهزة ، وذلك تسهيلاً على طلاب الفرقة الاولي لعمل مشروع مقرر الإلكترونيات بالفصل الدراسي الثاني ، حضر الورشة حوالى 380 طالباً على فترتين خلال أجازة منتصف العام الدراسى .