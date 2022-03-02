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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لـ البكالوريوس والماجستير

رعاية المبعوثين بـ«عين شمس» يعلن فتح باب التقدم لمنح دراسية بأمريكا.. اعرف الشروط

صدى البلد

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن فتح باب التقدم لمنح ساويرس الممولة لدراسة البكالوريوس والماجستير بالولايات المتحدة الأمريكية للعام 2023.

 المنح المتاحة تتضمن منحاً لبرامج البكالوريوس والماجستير.. ويتم الاختيار بناء على المُعدل الأكاديمي، والنشاطات الخارجية والشخصية القيادية، والقبول بإحدى الجامعات الأمريكية التي تحتل مرتبة عالية مثل هارفارد، ستانفورد، شيكاغو، بنسلفانيا، و معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وتشمل المنح الدراسة في عدد من المجالات المحددة.. يشمل الدعم رسوم الدراسة كاملة، تذاكر الطيران، مصاريف المعيشة، لاب توب، مصاريف الكتب، تأمين صحي، ومميزات أخرى.

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تمريض جامعة عين شمس تنظم ورشة عمل بالتعاون مع مركز التدريب والتطوير

شروط القبول: 
- ان يكون الطالب حاصلاً على 90% في الثانوية العامة أو  GPA 3.5 (للبكالوريوس)، جيد جدا او GPA: 3.5 في البكالوريوس (للماجستير). 
- معدل 100 في امتحان TOEFL iBT، ACT:32، او SAT: 1450 (للبكالوريوس)/ معدل 100 في امتحان TOEFL iBT، MBA-GMAT: 650، او New GRE: overall:315 (Analytical Writing: 4.5) (للماجستير). 
- يخطط لبداية دراسته في الولايات المتحدة لعام 2023.
- مصري الجنسية ويقيم في مصر.
- لم يعش أكثر من ثلاثة سنوات خارج جمهورية مصر العربية.
- يتعهد بالعودة إلى مصر لمدة سنتين على الأقل بعد الحصول على الدرجة. العلمية من الخارج

للاطلاع علي تفاصيل المنحة، نرجوا زيارة الموقع التالي https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/162

الثانوية العامة الولايات المتحدة الامريكية جامعة عين شمس الماجستير

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