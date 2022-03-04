حمادة هلال: شيرين عبد الوهاب لم تتأثر بمشكلتها وساعدتها في مشوارها أكثر

رد النجم حمادة هلال، عن رأيه فى مدى تأثر مشوار شيرين عبد الوهاب بمشاكلها الشخصية قائلا: "المشاكل الشخصية ممكن تعطل الواحد شويه ولكن المهم الأصل ومتعطلش الاصل، وكلنا بنقع ولكن مشكلة شيرين الشخصية لما تعطلها وتساعدها أكثر وأكثر".

وأشار النجم حمادة هلال، خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أنه يحاول قطع صفحات اعماله التي يعتبرها ضعيفة او سيئة ويحاول تحويلها إلى نقلة أخرى، مضيفا: "بحاول كل خطوة تكون نقلة وعكس اللي قبلها وفي فيلم كنت حاسه ضعيف ولكن نجح ومش بحب شخصية ميستر اند ميسز عويس مش عجباني".

وكشف النجم حمادة هلال، عن أن أول مقابل مادي حصل عليه خلال غناءه في الأفراح كان 5 جنيها، متابعا: "أول فرح في حياتي حصلت فيه على 5 جنيه وكان سنة 1991، وكنت خايف اقول لابويا على انى بغني ولكن أبويا حطني على التراك الصح"، مشيرا إلى أن مسلسل المداح أقرب مسلسل لقلبه.