ضمن مبادرة حياة كريمة.. تعرف على قوافل جامعة القاهرة خلال شهر مارس

تستعد جامعة القاهرة ، مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021-2022 لإعداد مجموعة من القوافل الطبية بمشاركة مجموعة كبيرة من الاطبا فى جميع التخصصات لعدد من القرى .

وفى هذا التقرير ننشر لكم أهم قوافل جامعة القاهرة خلال شهر مارس ضمن مبادرة حياة كريمة .

تنطلق من جامعة القاهرة قافلة تنموية شاملة إلى قرية عرب الحصار بمركز الصف بمحافظة الجيزة يوم الثلاثاء 8 مارس، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ودعم القرى والفئات الأكثر احتياجًا،







تضم القافلة ، نخبة من أعضاء هيئة التدريس من الكوادر المتميزة في التخصصات المختلفة من كليات الطب البشري، والأسنان، ومعهد الأورام، والتمريض، والصيدلة، والطب البيطري، والعلوم، والآثار، والطفولة المبكرة، بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان.



و تقدم القافلة ، الخدمات الطبية بالمجان من خلال الكشف، وإجراء العمليات الجراحية، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية بالمجان، وتحويل الحالات الحرجة لمستشفيات جامعة القاهرة.

كما يتم تقديم الخدمات البيطرية، بالإضافة إلى تقديم برامج توعوية في مجالات متعددة، منها التغذية الصحية، والصحة الإنجابية، وصحة المرأة والكشف المبكر لسرطان الثدي، ومحو الأمية، ومخاطر الإدمان، كما تنظم ورش عمل لتعليم الحرف اليدوية في إطار تفعيل مبادرة صنايعية مصر.



