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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

السبت .. فتح باب القبول ببرامج التعليم المدمج بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن  مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج فتح باب  الالتحاق للطلاب الجدد ، لحجز استمارات اختبار القبول للفصل الدراسى مارس 2022 اعتبارًا من السبت الموافق 5/3/2022 للحصول على البكالوريوس أو الليسانس بنظام التعلم المدمج لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها و الدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا.

كما أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج موعد أول اختبارات القبول يوم السبت الموافق  19/3/2022 بالبرامج التالية:
أولا : كلية التجارة 
- برنامج علوم الأعمال : (إدارة الأعمال / المحاسبة / التأمين).
ثانيا : كلية التربية  للطفولة المبكرة  
- برنامج: إعداد معلمي مرحلة الطفولة المبكرة.
- برنامج: إعداد معلمي التربية ‏الخاصة.
ثالثا: كلية الآداب برامج : 
- الترجمة باللغة الإنجليزية،
- علم النفس وتطبيقاته.
-  الدراسات التاريخية وحضارات العالم.
- الاجتماع التطبيقى.
- النشر و الحفظ الرقمى.
رابعا : كلية دار العلوم   
- اللغة العربية وآدابها والثقافة الإسلامية.

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وجاءت شـــــروط الالتحـــاق بالمرامج كالاتى :

أولا : يجوز قبول الحاصلين على المؤهلات العليا (بكالوريوس – ليسانس) ببرامج التعليم المدمج بعد حصولهم على المؤهل دون وجود فاصل زمني

ثانيا : يجوز للحاصلين على مؤهل فوق المتوسط بنظام العامين (ثانوية عامة + عامين معهد) التقدم لبرامج التعلم المدمج بعد حصولهم على المؤهل دون وجود فاصل زمني .

ثالثا: يجوز للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة التقدم لبرامج التعلم المدمج بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ الحصول على المؤهل .

رابعا : يستثنى من شرط المدد سالفة الذكر الطلاب المصريين المقيمين بالخارج الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بشرط وجود إقامة سارية , وأبناء شمال وجنوب سيناء.

الأوراق المطلوبة لحجز اختبار القبول:

صورة المؤهل 
صورة شهادة الميلاد 
صورة الرقم القومي 
صورة الموقف من التجنيد.

الأوراق المطلوبة للتسجيل (بعد اجتياز اختبار القبول):

أصل شهادة الميلاد 
أصل المؤهل 
أصل التجنيد (للذكور) 
4 صور شخصية 
صورة بطاقة الرقم القومي.

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