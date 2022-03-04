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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة تنتهي من امتحانات الأعذار الطبية الأحد القادم

إعلام القاهرة
إعلام القاهرة

أعلنت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن موعد  الامتحانات غير المكتملة لـ الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021-2022.

 

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، إن الامتحانات غير المكتملة تعقد للطلاب الذين لم يتمكنوا من حضور الامتحان بسبب الأعطال الإلكترونية او الأعذار الطبية المقبولة، منذ الأسبوع الماضى وسيتم الانتهاء يوم الأحد الموافق  6 مارس.

 

على الجانب الآخر أطلق طلاب كلية الاعلام جامعك القاهرة ، مبادرة " ١٠٠ مليون ضحكة ، فى إطار مشروعات تخرج قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة القاهرة للتوعية بأهمية العناية بالفم وصحة الأسنان.

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كما تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد الشعب المصري بأهمية العناية بصحة الفم و الطرق الصحيحة التي تتم بها العناية للحصول علي افضل نتائج و أيضًا التوعية بأهمية الزيارة الدورية لطبيب الأسنان لتجنب المشكلات التي قد تكون‎ بسيطة و إهمالها يؤدي إلى تفاقمها.

 

‎وأطلق طلاب كلية الإعلام ل مبادرة ١٠٠ مليون ضحكة ، إيمانًا منهم  بدورهم كإعلاميين في التوعية بالموضوعات الهامة التي تهم أفراد المجتمع، لذلك قرروا  أن يكونوا جزء من حملات العناية بصحة الفم والأسنان، وأن يتم وضع بند العناية بصحة الفم والأسنان في إطار خطة مصر ٢٠٣٠، والجمهورية الجديدة.

 

كما قاموا بإطلاق المبادرة  اسم ١٠٠ مليون ‎ضحكة ، لأن من ضمن أهدافهم رسم ضحكة صحية مشرقة علي وجه ١٠٠ مليون مصري وهذا لن يتحقق الا اذا كان لديهم أسنان صحية.

الامتحانات غير المكتملة الأعذار الطبية الأعطال الإلكترونية جامعة القاهرة الدكتورة هويدا مصطفى

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