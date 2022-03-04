مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة : يجب اعتماد قرارات تحمي المنشآت النووية

قالت مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة، أمام جلسة مجلس الأمن حول أوكرانيا، إنه لابد من إعتماد قرارات لتلك الأزمة وفقا للقانون الدولي تحمي المنشآت النووية، مشددة على أن أى هجوم مباشر على تلك المنشآت قد يؤدي إلى نتائج كارثية يصعب تصورها.

وتابعت أن الأمن النووى موضوع مهم بالنسبة للإمارات، معقبة: “نشارك فى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعترافا منا بأهمية هذا الموضوع.. وندعم مدير عام الوكالة الدولية لإجراء مفاوضات مع الأطراف حول هذا الموضوع وتطبيق البروتوكولات المتفق عليها”.

وأشارت: “نرحب بجولة ثانية من المحادثات الثنائية بين أوكرانيا وروسيا التي بدأت البارحة.. ومجلس الأمن مسؤول عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.. والتهديدات النووية من أكبر المخاطر الإنسانية.. وندعم وقف إطلاق الأعمال العدائية واعتماد آليات حوار تدعم دعمنا جميعا”.