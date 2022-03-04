حسام موافي: ممنوع قياس درجة الحرارة لـ هذه الحالات أسفل اللسان.. فيديو

قال حسام موافي يحذر من تناول المضاد الحيوي لـ ارتفاع الحرارة، إن المنطقة أسفل اللسان تعتبر أقرب درجة حرارة إلى الواقع، معقبا: "تحت اللسان أقرب درجة حرارة إلى الواقع لأن اللسان عضو بلا أعصاب لا إرادية".

وأضاف "حسام موافي"، خلال برنامج "رب زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "ربنا حرم اللسان من الأعصاب التي توسع الشرايين أو تضيقها"، مردفا: "هناك أكثر عندنا أكثر من طريقة لمعرفة درجة الحرارة ومنها وضع الترمومتر تحت اللسان".

وأشار: "هناك أكثر من حالة ممنوع فيها قياس درجة الحرارة بطريقة أسفل اللسان، ومنها الشخص المصاب بالصرع، لأنه من الممكن أن يتسبب في كسر الترمومتر، والطفل الصغير، أو أي شخص مصاب بأي مرض في فمه، إضافة إلى الشخص الذي ينهج لأنه لا يستطيع أن يقفل فمه، وبذلك لا يمكن قياس درجة الحرارة بطريقة صحيحة".