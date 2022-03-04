أخبار التعليم | طارق شوقي ينفي عودة امتحانات الثانوية العامة للنظام القديم .. رئيس معهد البحوث الفلكية: نراقب الحطام الفضائي خوفا من اصطدامه بقمر صناعي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أحدث أبحاث أمراض وزراعة الكلى بمؤتمر دولي في الأردن

شارك الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث بفعاليات المؤتمر الدولي الأردني الـ 20 للجمعية الأردنية لأمراض وزراعة الكلى بنقابة الأطباء، والمؤتمر الدولي الخامس للرابطة الدولية لأمراض الكلى للأطفال، والذي يقام فى الفترة من 2-4 مارس الجارى بالعاصمة الأردنية عمّان.

طلاب تربية عين شمس فى زيارة للمدينة العلمية الااستكشافية ..صور

نظم قسم الفيزياء بكلية التربية جامعة عين شمس برعاية الدكتور حازم راشد عميد الكلية رحلة علمية إلى المدينة العلمية الإستكشافية بـ Family Park ، وذلك لطلاب القسم من الفرق المختلفة لمرحلة البكالوريوس وذلك يوم الخميس 3 مارس 2022 .

ضمن مبادرة حياة كريمة.. تعرف على قوافل جامعة القاهرة خلال شهر مارس

تستعد جامعة القاهرة ، مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021-2022 لإعداد مجموعة من القوافل الطبية بمشاركة مجموعة كبيرة من الاطبا فى جميع التخصصات لعدد من القرى .

الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين يعلن أرقام تلقي الشكاوى على واتس آب

أعلن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين برئاسة عبد الرؤوف علام ، أرقام تلقي شكاوى أولياء الأمور والطلاب والمعلمين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم

وزير التعليم ينفي عودة امتحانات الثانوية العامة للنظام القديم: تعبنا من الشائعات

انتشرت على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنباء تزعم صدور قرار بعودة امتحانات الثانوية العامة 2022 للنظام القديم وعقدها ورقيا، وعودة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 للنظام اليدوي بدلا من الإلكتروني في الكنترولات.

رئيس معهد البحوث الفلكية: نراقب الحطام الفضائي خوفآ من اصطدامه بقمر صناعي

قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن المعهد يهتم بمراقبة الحطام الفضائى، خوفاً من اصطدامه أثناء سباحته، لأنه عُرضة للاصطدام بأي قمر صناعى موجود وهو ما يعني حدوث خسائر بملايين الدولارات.