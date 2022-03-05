أيمن سلامة: عودة توفيق عبد الحميد للفن بـ يوتيرن بعد غياب سنوات

كشف المؤلف إيمن سلامة عن كواليس عودة الفنان توفيق عبد الحميد للفن بعد غياب دام الأكثر من 12 سنة من خلال مسلسله الجديد “ يوتيرن " ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم .

حيث أكد المؤلف إيمن سلامة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انه سعيد للغاية بان عودة الفنان توفيق عبد الحميد للفن من جديد بعد غياب سنوات ستكون فى عمل من تأليفه .

وإضاف إيمن سلامة قائلاً : أقناع الفنان توفيق عبد الحميد بالعودة من جديد للفن جاء بعد ان جلست معه وعرضت عليه الشخصية ، ثم جمعنا جلسات عمل معه ، فقد أقتنع بالشخصية واحبها وبشكل عام العمل ككل .

وكان قد أكد المؤلف إيمن سلامة انه تم الإنتهاء من تصوير ما يزيد عن نصف أحداث مسلسل يوتيرن .

ينتمى يوتيرن الي نوعية مسلسلات الدراما الاجتماعية التشويقية ، حيث تدور الأحداث حول كيفية ان يعود الشخص من حيث بدأ ليصحح طريقه الخاطىء الذى سلكه من قبل عندما يعترف الشخص بان طريقه كان خاطىء من البداية و يندم بعد ذلك ثم يريد العودة الي الطريق الصحيح

مسلسل يويترن ريهامن بطولة ريهان حجاج ، توفيق عبد الحميد ، عبير صبري ، كريم قاسم ، عبير منير

مسلسل يوتيرن من إخرج سامح عبد العزيز ، ومن تاليف إيمن سلامة ومن إنتاج شركة العدل جروب ، ومن المقرر عرضه على كل من قنوات الحياة و on E و منصة watch it و القناة الاولي المصرية.

ويعد مسلسل يوتيرن التعاون الثانى بين كل من ريهام حجاج والمؤلف إيمن سلامة بعد ان قدما سوياً مسلسل لما كنا صغيرين والذى شاركت فى بطولته كل من خالد النبوي ومحمود حميده وكريم قاسم .

