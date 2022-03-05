القصابين: زيادة أسعار الأعلاف والحرب الروسية الأوكرانية سبب ارتفاع أسعار اللحوم

أكد هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين “الجزارين” بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار اللحوم البلدية شهدت ارتفاعا بقيمة 30 جنيها للكيلو لتسجل ما بين 155 إلى 180 جنيها للكيلو مقارنة بـ140 و150 جنيها.

وأبدى هيثم قلقه من تأثير العمليات العسكرية الروسية الأوكرانية على أسعار الشحن وسلاسل الإمداد والتى تنذر بزيادة أخرى فى أسعار اللحوم خلال شهر رمضان الكريم.

ونوه عبد الباسط فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الزيادة التى أصابت اللحوم مؤخرا، نظرا لارتفاع أسعار الأعلاف، مشيرا إلى أن أى زيادات أخرى فى الأعلاف كما هو متوقع يؤثر سلبا على أسعار اللحوم بالارتفاع.

وعن أسعار اللحوم أوضح عبد الباسط أن سعر الكندوز سجل 155 جنيها للكيلو، وسعر اللحم المفروم ما بين 140 إلى 150 جنيها، وسجل كيلو السجق البلدى 150 جنيها، وكباب الحلة بلغ 165 جنيها للكيلو ، والكبد البلدى سجلت 170 جنيها للكيلو، والبفتيك والاستيك 160 جنيها للكيلو، أما اللحم الضأن فسجلت ما بين 140 إلى 165 جنيها للكيلو وفقا للقطعية، والكبد الضأن سجلت 190 جنيه للكيلو، واللحم الجملى سجل 130 جنيها للكيلو.

وعن اللحوم المستوردة أكد عبد الباسط أنها فى حالة استقرار، حيث سجلت اللحوم الهندية 58 جنيها للكيلو، واللحوم البرازيلية سجلت 83 جنيها للكيلو .