محمد الشاذلي: نماذج كتير في كوم ومحمد صلاح في كوم تاني

قال الإعلامي محمد الشاذلي، إن الإنسان ابن بيئته، أي أنه سيكبر على ما يُربى عليه، موضحًا: "على حسب ما بتدعم ابنك وتربيه وتديله قيم وهو صغير هيكبر بيه وهيبقى حاجة قدام".

وأضاف الشاذلي، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "عندنا نموذج اسمه محمد صلاح، وعندنا نماذج كتير، خليك مؤدب وذاكر وصلي والتزم وخليك ذوق وراقي، لكن التربية مبقتش كده بس، لكن تزرع في ابنك الطموح وتزرع قنوات اتصال بينك وبينه .. الزمن اتغير ولازم ولي الأمر يدرك حاجة زي دي كويس".

وتابع: "ما كان يفكر فيه ولي الأمر في الماضي وكان طموحا بالنسبة إليه، لا يجب أن تجبر ابنك على التفكير فيه، ولا يجب أن يجبر ولي الأمر ابنه على تحقيق مع عجز هو عن تحقيقه، لأنه بذلك يلغي أهميته وكينونته، ويترسخ بداخله اقتناع شخصي مفاده أن رأيه لا أهمية له على الإطلاق".

وأردف: "يجب أن نزرع في أبنائنا التحدي والطموح، وأن يضع الطفل طموحه نصب عينه حتى يحققه بعد مرور السنوات .. التجارب كتير في كوم، ومحمد صلاح في كوم تاني".

