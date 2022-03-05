جلسة بين سيسيه وأبو جبل والسعيد وإمام مع مسئولي الزمالك لمناقشة التجديد

شهدت الساعات الماضية جلسة بين رئيس نادي الزمالك والمشرف على الكرة بالقلعة البيضاء مع عدد من لاعبي الفريق الذين تنتهي عقودهم مع الأبيض بنهاية الموسم الجاري من أجل مناقشة ملف التجديد.



وعقد مسؤولو الزمالك جلسة مع كل من الإيفواري رزاق سيسيه ومحمد أبوجبل وحازم إمام وعمر السعيد رباعي الفريق الأبيض للحديث معهم بشأن التجديد.



ولم يوقع أي لاعب بالزمالك على عقود التجديد، وتم الاتفاق على أن يتولى المشرف على الكرة ملف التجديد للاعبين بعد الاتفاق معهم على كافة التفاصيل الخاصة باستمرارهم مع الفريق في الأيام القليلة المقبلة.

وكان رئيس نادي الزمالك أعلن عن التعاقد مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا لتولي تدريب الفريق الأبيض لمدة موسم ونصف خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.